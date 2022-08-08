تأجيل تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت إلى الإثنين القادم

قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، عدم إصدار مراسيم تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 وموعد فتح باب الترشح، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم الإثنين، حيث تقرر تأجيل إصدار تلك المراسيم إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين القادم، لإعطاء مزيد من الوقت للوزارات المختصة بتنظيم الانتخابات للتنسيق فيما بينها، وخاصة وزارتي الإعلام والداخلية.

هذا وقد بدأت كل أجهزة الدولة المختصة بتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2022 في العمل على قدم وساق لتحقيق تنظيم ناجح لتلك الانتخابات البرلمانية القادمة في الكويت، يذكر أن مرسوم حل المجلس السابق صدر منذ أيام، وينص القانون الكويتي، إنه في حال حل مجلس الأمة يجب إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من تاريخ الحل لانتخاب أعضاء المجلس الجديد.