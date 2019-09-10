تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية وماهي شروطها

تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية هي خدمة مقدمة من الحكومة السعودية، وفقا لشروط معينة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع أبشر، ومن أهم شروطها أن يقوم بتقديمها صاحب الزيارة، وعدم وجود مخالفات مرورية على الشخص، والحكومة السعودية دائما ما تقدم العديد من الخدمات، والكثير من التسهيلات للأشخاص المقيمين بها، ومن أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لمن يقيم بها هي خدمة مقيم، ونظام أبشر، تلك الأشياء تسهل على المقيمين بالسعودية، الحصول على الكثير من الخدمات وهم في منازلهم، وأيضا من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، هي تأشيرة الزيارة العائلية.







ما هي تأشيرة الزيارة العائلية؟







تأشيرة الزيارة العائلية، هي خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية بالسعودية، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها من هنا، وتقدم تلك الخدمة للمقيمين في السعودية، والذين يرغبون في جلب أقاربهم من الدرجة الأولى، وهم الوالدين والزوج أو الزوجة والابناء، وقد جعلت وزارة الخارجية السعودية تلك الخدمة إلكترونية، لكي تسهل على الأشخاص الأمر.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية







هناك بعض الشروط التي يجب أن تتواجد في الشخص المقيم المقدم للطلب، وأيضا هناك بعض الشروط التي يجب عليه القيام بها، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون صلاحية تأشيرة المقيم، لا تقل عن 90 يوم عند تقديمه للطلب. يجب سداد جميع المصروفات الخاصة بتكلفة تقديم طلب التأشيرة. لا يصلح أن يكون طلب التأشيرة، لأكثر من زوجة أو لابن بلغ من العمر ثمانية عشر. إرفاق صورة شخصية مقاس 4×6. أن يكون مع الشخص المقيم إقامة عمل. تقديم صلة القرابة للشخص الذي تقدم له الطلب. يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 شهور.