تجديد إقامات من هم فوق 60 في الكويت.. قانون جديد من مجلس الوزراء يصدر بعد قليل

بواسطة محمود عطا الله
تجديد إقامات فوق 60 سنة الكويت 2021 تجديد إقامات فوق 60 سنة الكويت 2021

يعقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة مساء اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، يناقش من خلالها عدد من الملفات الهامة والتي تحتاج إلى قرارات عاجلة، ومن المرتقب أن يحسم مجلس الوزراء اليوم شروط تجديد إقامة من هم فوق 60 سنة في الكويت 2021 ممن لديهم مؤهلات أقل من الجامعية، حيث نتابع معكم تفاصيل قانون إقامة من تجاوزوا الستين بالتفصيل، وهو ملف قد شهد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

تجديد إقامات من تجاوزوا 60 سنة في الكويت

كشفت عدة مصادر كويتية، عن ملامح قانون تجديد الإقامة لمن بلغ 60 في الكويت لحملة الشهادات أقل من الجامعية، حيث سيتم التجديد بالرسوم العادية مع فرض تأمين صحي على الراغب في تجديد الإقامة، وعليه يدفع من يريد التجديد 500 دينار رسوم، مع تقديم تأمين صحي قيمته لا تقل عن 500 دينار، تابعونا مع القانون الرسمي بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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