تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت Online.. تعرف على الطريقة

وفرت الحكومة خدمة إلكترونية جديدة وهي رابط تجديد إقامة الخدم في الكويت أون لاين عبر منصة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت والتي توفر العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين، حيث يتمكن المواطن الكويتي بكل يُسر من تجديد إقامة العمالة المنزلية لديه في دقائق معدودة وبطريقة بسيطة، تأتي تقديم تلك الخدمة من الدولة ضمن برنامجها نحو التحول الرقمي الحكومي.

خطوات تجديد العمالة المنزلية في الكويت 2021 أون لاين

يجب أن تزور موقع وزارة الصحة لدفع الضمان الصحي.

تتجه إلى موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

رابط تجديد العمالة المنزلية بالكويت أون لاين هو: moi.gov.kw

شرط تجديد إقامة الخدم يجب أن يكون خلال 60 يوم قبل نهاية الإقامة وليس قبل ذلك.

تدخل على حسابك بموقع وزارة الداخلية.

تختار العامل الذي تريد التجديد له.

تقوم بالتدقيق على الاسم اللاتيني بحيث يكون متطابق مع الاسم بالجواز.

تقوم بدفع رسوم الإقامة.

تقوم بطباعة الإيصال.

رابط تجديد إقامة الخدم بالكويت أون لاين

بعد قيامك بكل الخطوات السابقة، تقوم بالتوجه إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتجديد البطاقة المدنية الخاصة بالخادم، هذا وتتجه الحكومة نحو الخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، وأيضًا لتقديم خدمة أفضل للمراجع، رابط تجديد إقامة العمالة المنزلية في الكويت أون لاين هو:

moi.gov.kw

يذكر أن التحول الرقمي في الكويت زاد منذ منتصف العام الماضي، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها العالم أجمع.