تجديد إقامة من فوق الستين في الكويت.. تأجيل اجتماع القوى العاملة

قرار تجديد إقامات من تجاوز 60 سنة في الكويت لحملة الشهادات دون الجامعية، كان مقررا أن يشهد جديدا اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لكن تم تأجيل هذا الاجتماع رسميًا بناء على طلب وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان.

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وكان الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة قد دعا إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، في تمام الساعة 12 بعد ظهر اليوم الأحد، لسحب قرار حظر تجديد إقامات من تجاوزوا سن 60 عاما من حملة الشهادات غير الجامعية.

من الجدير بالذكر، أن إدارة الفتوى والتشريع، قد أعلنت عدم قانونية قرار هيئة القوى العاملة بحظر تجديد إقامات من تجاوزوا سن 60 من الوافدين بالكويت ولا يحملوا شهادات جامعية، مما فتح الطريق نحو التوجه لسحب هذا القرار.