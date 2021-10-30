تجديد إقامة من فوق الستين في الكويت.. تأجيل اجتماع القوى العاملة

بواسطة محمود عطا الله
تجديد إقامات فوق 60 سنة الكويت 2021 تجديد إقامات فوق 60 سنة الكويت 2021

قرار تجديد إقامات من تجاوز 60 سنة في الكويت لحملة الشهادات دون الجامعية، كان مقررا أن يشهد جديدا اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لكن تم تأجيل هذا الاجتماع رسميًا بناء على طلب وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان.
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وكان الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة قد دعا إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، في تمام الساعة 12 بعد ظهر اليوم الأحد، لسحب قرار حظر تجديد إقامات من تجاوزوا سن 60 عاما من حملة الشهادات غير الجامعية.

من الجدير بالذكر، أن إدارة الفتوى والتشريع، قد أعلنت عدم قانونية قرار هيئة القوى العاملة بحظر تجديد إقامات من تجاوزوا سن 60 من الوافدين بالكويت ولا يحملوا شهادات جامعية، مما فتح الطريق نحو التوجه لسحب هذا القرار.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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