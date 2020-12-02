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تجديد الإقامات مادة 20 أونلاين في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تجديد الإقامة مادة 20 أونلاين الكويت klma.org

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنّه سوف يتم تقديم خدمة تجديد الإقامات لحاملي المادة 20 أونلاين إلكترونيًا، وذلك من بداية أول أيام شهر يناير 2021، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن رابط تجديد إقامة العمالة المنزلية أونلاين سيكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت، ويقدم تلك الخدمة الإدارة العامة لمراكز الخدمة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، وأفاد البيان أنه سوف يتم تخصيص كاونتر لكبار السن داخل مراكز الخدمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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