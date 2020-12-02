تجديد الإقامات مادة 20 أونلاين في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنّه سوف يتم تقديم خدمة تجديد الإقامات لحاملي المادة 20 أونلاين إلكترونيًا، وذلك من بداية أول أيام شهر يناير 2021، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن رابط تجديد إقامة العمالة المنزلية أونلاين سيكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت، ويقدم تلك الخدمة الإدارة العامة لمراكز الخدمة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، وأفاد البيان أنه سوف يتم تخصيص كاونتر لكبار السن داخل مراكز الخدمة.
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