Take a fresh look at your lifestyle.


تجديد البطاقة المدنية.. الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت توضح طرق التجديد

بواسطة محمود عطا الله
طرق تجديد البطاقة المدنية طرق تجديد البطاقة المدنية

كيفية تجديد البطاقة المدنية للمواطن والمقيم بالكويت سؤال يشغل تفكير الجميع في الدولة الآن، حيث أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية منشور رسمي يخص هذا الأمر، هذا ويذكر أن نظام حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الكويت تم تدشينه مع بداية شهر يوليو 2020 وهو للخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، لكن تجديد البطاقة المدنية الكويتية لا يتطلب حضور المراجع، ولا يتطلب تجديد البطاقة في الكويت حجز مواعيد مُسبقًا.

تجديد البطاقة المدنية من هيئة المعلومات المدنية الكويت

طريقة تجديد البطاقة المدنية في الكويت ليست طريقة واحدة، بل هناك أربعة طرق للتجديد كشفت عنهم الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكل الطرق الأربعة لا تتطلب حجز موعد المدنية بالكويت، بل تقوم بالتجديد إلكترونيًا، وطرق تجديد البطاقة في الكويت هي:

  • عن طريق موقع ورابط هيئة المعلومات المدنية paci.gov.kw
  • أو عن طريق موقع المغلف الإلكتروني e-envelope.paci.gov.kw
  • أو عن طريق هاتف هيئة المعلومات المدنية وهو 1889988
  • إرسال رسالة نصية sms إلى هاتف 1889988 وبها حرف ت والرقم المدني للبطاقة المراد تجديدها.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

أخبار العالم

حجز موعد رخصة القيادة منصة وزارة الداخلية الكويتية إدارة المرور

أخبار العالم

بعد موافقة لجان الأمة.. تعرف على اسم ومكان المحافظة السابعة بالكويت

أخبار العالم

حجز حملات الحج الداخلي لغير السعوديين من المقيمين 1441-2020

أخبار العالم

رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمين غير السعوديين 2020.. متى حملات الداخل للسعوديين

أخبار العالم

رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت meta.e.gov.kw

أخبار العالم

منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية الرابط المركزي

أخبار العالم

رابط هيئة المعلومات المدنية منصة حجز المواعيد والهيئة تُغلق فرعها بالفحيحيل حتى إشعار…

أخبار العالم

خطوات التسجيل على رابط حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستلام البطاقة…

أخبار العالم

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.