تجديد البطاقة المدنية.. الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت توضح طرق التجديد

كيفية تجديد البطاقة المدنية للمواطن والمقيم بالكويت سؤال يشغل تفكير الجميع في الدولة الآن، حيث أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية منشور رسمي يخص هذا الأمر، هذا ويذكر أن نظام حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الكويت تم تدشينه مع بداية شهر يوليو 2020 وهو للخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، لكن تجديد البطاقة المدنية الكويتية لا يتطلب حضور المراجع، ولا يتطلب تجديد البطاقة في الكويت حجز مواعيد مُسبقًا.

تجديد البطاقة المدنية من هيئة المعلومات المدنية الكويت

طريقة تجديد البطاقة المدنية في الكويت ليست طريقة واحدة، بل هناك أربعة طرق للتجديد كشفت عنهم الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكل الطرق الأربعة لا تتطلب حجز موعد المدنية بالكويت، بل تقوم بالتجديد إلكترونيًا، وطرق تجديد البطاقة في الكويت هي: