البطاقة المدنية في الكويت تُعبر عن هوية المواطن الكويتي والمقيم غير الكويتي، للبطاقة المدنية مدة صلاحية ويجب تجديدها عند انتهاء مدة صلاحيتها، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط تجديد البطاقة المدنية في الكويت أونلاين عبر موقع المغلف الإلكتروني، كما نقدم لكم خطوات تجديد البطاقة والمستندات المطلوبة لذلك، والبطاقة المدنية تحتوي على شريحة ذكية، تضاهي مثيلاتها في أهم دول العالم.

المغلف الإلكتروني

موقع المغلف الإلكتروني هو موقع حكومي كويتي تابع لجهة حكومية وهي هيئة المعلومات المدنية، وتم تدشين المغلف الإلكتروني ليكون بديلا عن المغلف الورقي.

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ويقدم المغلف الإلكتروني في الكويت خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، كما يقدم الكثير من الخدمات منها: تسجيل عمالة منزلية لأول مرة، التحاق بعائل، استكمال بيانات مولود، تجديد وتغيير صورة، يهدف تدشين المغلف الإلكتروني إلى توفير وقت ومجهود المراجع وتحسين الخدمات الحكومية.

خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت أون لاين

أولى خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت أونلاين للكويتي وغير الكويتي التوجه إلى موقع المغلف الإلكتروني.

رابط موقع المغلف الإلكتروني هو e-envelope.paci.gov.kw

تختار تجديد البطاقة المدنية للكويتي، أو غير الكويتي إذا كنت مقيم.

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الخطوة التالية وضع الرقم المدني في الخانة المخصصة ثم الرقم المسلسل.

يطلب منك المغلف الإلكتروني رقم الهاتف النقال، ويرسل لك رمز تحقق.

بعد وضع رمز التحقق في الخانة المخصصة، يطلب منك النظام رفع صورة حديثة.

دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية إلكترونيًا عبر المغلف الإلكتروني.

بهذا تنتهي الخطوات.

يمكنك بعد ذلك الاستعلام عن جاهزية البطاقة.

رابط تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي

كما ذكرنا، بعد إتمام خطوات التجديد، تستطيع بعد ذلك الاستعلام عن جاهزية البطاقة، وعند وقت جاهزية البطاقة المدنية، يمكنك استلامها من خلال فروع هيئة المعلومات المدنية، رابط تجديد البطاقة المدنية أونلاين في الكويت هو:

e-envelope.paci.gov.kw

هناك ثلاثة فروع لهيئة المعلومات المدنية يمكنك استلام البطاقة من خلالها، تلك الفروع هي: فرع جنوب السرة الرئيسي، فرع الجهراء، فرع جنوب الصباحية الجديد.