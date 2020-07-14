تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين من موقع المغلف الإلكتروني

طريقة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين تتم بكل سهولة عبر موقع المغلف الإلكتروني الكويتي، كما يمكن تجديد البطاقة للمواطن أون لاين عبر الإنترنت أيضًا عبر موقع هيئة المعلومات المدنية، أو عن طريق الاتصال برقم الهيئة الموحد، ورابط موقع المغلف الإلكتروني الكويتي يقدم العديد من الخدمات غير تجديد البطاقة، ومن تلك الخدمات التي يقدمها: خدمة استكمال بيانات مولود، تسجيل أول مرة، تسجيل عمالة منزلية لأول مرة.

طريقة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين عبر موقع المغلف الإلكتروني

موقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع لهيئة المعلومات المدنية الكويتية.

تذهب إلى رابط موقع المغلف الإلكتروني وهو e-envelope.paci.gov.kw

عند الدخول على موقع المغلف الإلكتروني تختار قائمة الخدمات.

تختار الخدمة المطلوبة وهي تجديد البطاقة المدنية للكويتي.

تُدخل الرقم المدني والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة.

بعد ذلك يطلب منك نظام التجديد رقم الهاتف النقال، وعند إدخاله يُرسل لك رسالة رمز التحقق.

عند إدخال رمز التحقق في الخانة المطلوبة، تقوم برفع صورة شخصية.

طرق تجديد البطاقة المدنية للكويتي الأخرى

يمكن تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين من خلال موقع هيئة المعلومات المدنية وهو paci.gov.kw وتختار من القائمة الرئيسية خدمة تجديد البطاقة المدنية، وتستكمل البيانات المطلوبة، كما يمكن تجديد البطاقة من خلال رقم هيئة المعلومات المدنية وهو 1889988 كما يمكن للمواطن الكويتي التجديد من خلال رسالة نصية لنفس الرقم وبها حرف (ت) ومعه رقم البطاقة المدنية المراد تجديدها.