تجديد البطاقة المدنية للوافدين أون لاين الكويت عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تقوم دولة الكويت بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين وأيضاً لجميع المقيمين علي أرضها، فهي تسعي دائماً لتسهيل الخدمات التي يحتاجها المواطنون أو المقيمين بصورة كبيرة، ومن هذه الخدمات خدمة تجديد البطاقة المدنية عبر الأنترنت والتي توفرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية علي موقعها الإلكتروني، ويتم ذلك عن طريق دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية ومن ثم إدخال بعض البيانات الخاصة بك لإتمام العملية بنجاح.

يمكنك تجديد البطاقة المدنية للكويت أون لاين عن طريق الدخول إلي موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث يمكن استخدام هذا الموقع من قبل المواطنين أو المقيمين أيضاً، ويجب عليك دفع الرسوم المحددة لتجديد البطاقة المدنية من خلال صفحة مُعدة للدفع في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، هذا الموقع متاح طوال اليوم، لذا يمكنك اختيار الوقت المناسب للدفع دون الالتزام بموعد محدد.

تجديد البطاقة المدنية للأشخاص الوافدين أون لاين الكويت

يجب عليك اتباع الخطوات التالية لتجديد البطاقة المدنية أون لاين كما هو موضح.

الذهاب إلي نظام المغلف الإلكتروني، بعد ذلك يتم اختيار خدمة التجديد للشخص غير الكويتي.

يتم كتابة الرقم التسلسلي والرقم المدني في الحقول الفارغة المخصصة لذلك، بعد ذلك اضغط علي زر “الاستمرار”.

يتم ادخال رقم الهاتف في الحقل المُعَد وذلك لإرسال رمز التحقق عن طريق رسالة نصية بعد الضغط علي زر “إرسال رمز التحقق”.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلي الهاتف في خانة رمز التحقق وذلك للتأكد من الهوية، ومن ثم اضغط علي زر “التأكد من الرمز”

سوف يتم التحقق من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ومن ثم ستقوم برفع بعض الملفات المطلوبة كالصورة الشخصية.

التأكد من صحة البيانات وعدم وجود أي أخطاء وبعد ذلك تقديم الطلب وطباعته.

دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية أون لاين الكويت

يُعَد الدفع المسبق لرسوم تجديد البطاقة المدنية شرطاً أساسياً لإصدارها. وهذه بعض الخطوات التي يجب تنفيذها لدفع الرسوم لإتمام عملية التجديد.

الذهاب لصفحة الدفع للبطاقات المدنية عبر الأنترنت.

كتابة الرقم المدني الخاص بك، وبعد ذلك الضغط علي زر “الاستعلام عن الرسوم”.

عندما تظهر قيمة الرسوم المطلوبة اضغط علي زر “الدفع”.

ادخل بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بك حتي تتم عملية الدفع بنجاح.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية الكويت

للأشخاص فوق سن 18 عاماً، إذا كنت لا تريد تجديد البطاقة المدنية أون لاين فيمكنك التوجه إلي مبني الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويوجد في الزهراء الدور الأرضي مكتب المواطنين مع إحضار المستندات الآتية:

صورة شخصية حديثة ملونة مقاس (4×6) سم.

يجب إحضار شهادة الجنسية الأصلية، وصورة لها من الصفحة الأولي والأخيرة.

يجب إحضار شهادة الجنسية وصورة عنها.

يجب أن تكون الصورة بدون نظارات الشمس أو أي اكسسوارات تحجب ملامح الوجه.

يجب أن يكون الوجه في منتصف الصورة وأن يتراوح طول الوجه من 2:2 إلي 2:5 سم.

يجب ألا تكون الصور بشكل جانبي.

يجب ألا تكون الصور بملابس عسكرية.

يجب أن يكون لون خلفية الصور مقبولاً بحيث لا يؤثر علي وضوحها.

البطاقة المدنية الأصلية.

مغلف.

إحضار توكيل رسمي من وزارة العدل في حالة عدم إتيان طالب الخدمة شخصياً.

للأشخاص تحت سن 18 عاماً، يمكنك تجديد البطاقة المدنية عن طريق إحضار أحد الوالدين أو عن طريق الأنترنت أو الهاتف المحمول مع ضرورة إحضار صورة شخصية للأشخاص فوق سن 10 أعوام.