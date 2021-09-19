تجديد الجواز الكويتي أون لاين moi.gov.kw

أعلنت وزارة الداخلية أنه سوف تتوفر خدمة تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين عبر موقعها الإلكتروني بداية من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تجديد الجواز الكويتي أون لاين كما نقدم لكم خطوات تجديد جواز السفر والتي تتم في دقائق معدودة.

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ويأتي تدشين وزارة الداخلية في الكويت لتلك الخدمة لتعزيز برنامج الدولة نحو التحول للحكومة الرقمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل معظم خدماتها لتكون Online، وقد تابعنا جميعًا تدشين الكويت لتطبيق سهل وهو تطبيق موحد للخدمات، ويعتبر تحول كبير وقفزة في الخدمات الحكومية.

خطوات تجديد الجواز الكويتي أون لاين

تبدأ خطوات التجديد بزيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت.

رابط تجديد الجواز الكويتي Online هو moi.gov.kw

تختار الخدمات الإلكترونية، ثم تختار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

توافق على الشروط.

تقوم بتسجيل الدخول على حسابك الخاص بوزارة الداخلية الكويتية.

تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة.

تختار فترة صلاحية الجواز الجديد.

يمكنك تحميل صورة رقمية حديثة.

تأكد من بيانات جواز السفر الجديد.

توافق.

تقوم بالدفع الإلكتروني لخدمة التجديد.

بعد ذلك يظهر لك إيصال استلام الجواز الجديد.

رابط تجديد الجواز الكويتي أون لاين

رسوم تجديد الجواز 3 دنانير لمدة 3 سنوات، و 6 دنانير لمدة 10 سنوات لمن هم فوق 30 عاما، يُعفى من رسوم التجديد ذوي الاحتياجات الخاصة ومن هم فوق 65 عاما، تدشين تلك الخدمة إلكترونيا لاقى ترحيب كبير بين كل جموع الشعب الكويتي، حيث وفرت على الجميع الوقت والمجهود، رابط تجديد الجواز الكويتي أون لاين هو:

moi.gov.kw

هذا ومن المرتقب أن تقوم وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة بتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون أون لاين.