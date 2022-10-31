تجديد بطاقة المراجعة للبدون Online.. تعرف على الرابط

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، عن توفير معاملة تجديد بطاقة المراجعة إلكترونيًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تجديد بطاقة المراجعة للبدون أون لاين، كما نستعرض معكم الأوراق المطلوبة لإنجاز تلك المعاملة، يأتي توفير تلك المعاملة إلكترونيا ضمن خطة توجة الدولة لتعزيز الحكومة الرقمية.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة المراجعة للبدون

صورة البطاقة الأمنية هي أولى متطلبات تجديد بطاقة المراجعة للبدون في الكويت.

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6 وصورة شخصية مقاس 2 في 3.

صورة شهادة الميلاد أو تقدير السن.

لا تصرف بطاقة المراجعة للبدون لمن هم أقل من 5 سنوات ولمن بلغ سنة 21 عامًا ولم يقم بفصل ملفه.

رابط تجديد بطاقة المراجعة للبدون في الكويت

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية، إنه بعد التقديم على تلك المعاملة لتجديد البطاقة، يتمكن المقيم بصورة قانونية من الاستعلام عن جاهزية البطاقة، رابط تجديد بطاقة المراجعة للبدون في الكويت هو:

www.carirs.gov.kw/News

من الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها الجهاز للبدون أيضًا خدمة بطاقة الضمان الصحي.