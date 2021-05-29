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تجديد دفتر السيارة الكويت.. ما هي الأوراق المطلوبة وكم قيمة الرسوم؟

بواسطة محمود عطا الله
الاوراق المطلوبة ورسوم تجديد دفتر السيارة الكويت الاوراق المطلوبة ورسوم تجديد دفتر السيارة الكويت

معاملة تجديد دفتر السيارة من المعاملت الأساسية التي تُقدمها كل إدارات المرور في دولة الكويت، كما يُمكن تجديد دفتر السيرة خارج المرور في مراكز الفحص الخارجية للسيارات.
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ونستعرض من خلال هذ التقرير الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في مرور الكويت وقيمة رسوم تلك المعاملة، هذا ويتوجب تجديد وثيقة التأمين الإجباري الخاصة بالسيارة قبل التجديد وتحديد موعد للفحص الفني، هذا ويذكر أن مراجعة إدارات مرور الكويت تتم عبر حجز موعد مُسبق من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة تجديد دفتر السيارة لكويت

  • صورة البطاقة المدنية.
  • دفتر ملكية السيارة.
  • عرض السيارة على الفحص الفني.
  • تجديد وثيقة التأمين.
  • إذا كانت السيارة خارج لبلاد تُعرض على الفحص الفني حين وصولها للكويت.
  • قيمة رسوم تجديد دفتر السيارة 5 دينار كويتي، في حال تأخير التجديد هناك غرامة بقيمة 5 دينر كويتي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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