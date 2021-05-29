تجديد دفتر السيارة الكويت.. ما هي الأوراق المطلوبة وكم قيمة الرسوم؟

معاملة تجديد دفتر السيارة من المعاملت الأساسية التي تُقدمها كل إدارات المرور في دولة الكويت، كما يُمكن تجديد دفتر السيرة خارج المرور في مراكز الفحص الخارجية للسيارات.

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ونستعرض من خلال هذ التقرير الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في مرور الكويت وقيمة رسوم تلك المعاملة، هذا ويتوجب تجديد وثيقة التأمين الإجباري الخاصة بالسيارة قبل التجديد وتحديد موعد للفحص الفني، هذا ويذكر أن مراجعة إدارات مرور الكويت تتم عبر حجز موعد مُسبق من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة تجديد دفتر السيارة لكويت