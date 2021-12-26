تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الداخلية الكويتية شروط والأوراق المطلوبة لمعاملة تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت بداية من السنة الجديدة 2022، كما حددت الوزارة الوقت القانوني لتجديد رخصة القيادة قبل نهاية الرخصة القديمة التي تقترب من نهاية صلاحيتها، جاء هذا القرار في بيان رسمي صادر عن الوزارة، وسوف يتم العمل به في كل إدارات المرور، هذا ويذكر أن تجديد الليسن في الكويت يتم إلكترونيا أون لاين.

تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت – الشروط والأوراق المطلوبة

يُقدم صاحب المعاملة الطلب على النموذج المعد لذلك.

من الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت (إثبات الشخصية) وعلى محل إقامته.

تقديم سند إثبات محل الإقامة.

تقديم شهادة دفع الغرامات.

دفع رسوم تجديد الليسن.

الوقت القانوني لتجديد رخصة القيادة في الكويت خلال 30 يوما قبل انتهائها.

رابط تجديد رخصة القيادة للوافدين في الكويت

يُقدم موقع وزارة الداخلية الكثير من المعاملات أون لاين لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على طالبي خدماتها من المواطنين والمقيمين غير الكويتيين، وللحصول على خدمة الليسن تذهب لموقع وزارة الداخلية الكويتية وتختار الخدمات الإلكترونية، ثم خدمات الرخص، وتُسجل الدخول على حسابك، رابط تجديد رخصة القيادة للمقيمين غير الكويتيين هو:

moi.gov.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.