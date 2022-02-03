تحديث إجراءات السفر الى البحرين وإلغاء فحص PCR قبل الوصول

تحديثات شروط السفر الى البحرين عبر مطار البحرين الدولي- تتخذ البحرين إجراءات اكثر صرامة في إطار الوعي لضرورة احتواء فيروس كورونا وعدم نقل العدوي من المسافرين القادمين الى أراضيها، وقد أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني، بعض إجراءات الدخول الجديدة أخذا بتوصيات الفريق الوطني لمكافحة كوروناـ وتضمن القرار الجديد تخفيف بعض الإجراءات وهو الغاء الفحص المختبري-تفاعل البوليميراز المتسلسل- قبل صعود المسافرين الى الطائرة، أي سيسمح باستقبالهم عبر المطار بدون شهادات الفحص المعروف مختصراً بـ PCR، ولكن مع مواصلة تطبيق نفس الفحص عند وصول القادمين عبر مطار البحرين الدولي للدخول سواء كانوا مواطنين أو أجانب، والتي يكون تطبيقها أمرا واقعا بدءا من يوم الجمعة 4 فبراير ، مع استمرار تفعيل الإجراءات السابقة.

تحديث شروط السفر إلى مملكة البحرين عبر المطار الدولي

حدثت هيئة الطيران المدني بعض الإجراءات المعمول بها بالنسبة لجميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي، وفي التفاصيل تم إلغاء إبراز شهادة الفحص المخبري pcr التي تحمل رمز كيو آر كود (QR Code)، وذلك قبل صعود ركاب الطائرة من بلد المغادرة في طريقها إلى مملكة البحرين.

فيما يلي اشتراطات الدخول إلى البحرين 2022

جاء تفعيل إلغاء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (pcr) من هيئة الطيران المدني، تماشياً مع توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وسيعمل مطار البحرين على تطبيقها بدءا من تاريخ 4 فبراير القادم.

هذه كانت أحدث إجراءات السفر الى البحرين، ويمكن الاطلاع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدخول بالتفصيل من خلال موقع المستجدات الصحية وهو https://healthalert.gov.bh/category/entry-procedures-through-airport.

وسيستمر العمل في اشتراطات فرض الحجر الصحي الاحترازي كما معمول سابقاً وذلك على جميع القادمين الغير ملقحين ضد فيروس كورونا.