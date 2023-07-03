تحديث البطاقة التموينية في الكويت 2023

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء عمليات تحديث البطاقة التموينية مع بداية شهر يوليو 2023 الجاري، هذا وقد بدأ العمل في كل الوزارات والجهات الحكومية بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، من يوم الإثنين الثالث من شهر يوليو 2023.

طريقة تحديث البطاقة التموينية الكويت 2023

قالت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم بتحديث بيانات البطاقة التموينية بداية من يوليو 2023، وطالبت وزارة التجارة الكويتية المستفيدين في حال نقص عدد الأفراد في بطاقاتهم مراجعة مراكز الرقابة التجارية التابعة لمنطقة سكنهم، وأن يصطحبوا معهم البطاقة المدنية الأصلية.

هذا وتتواجد مراكز الرقابة التجارية لتحديث بيانات البطاقة التموينية في كل مناطق والمحافظات في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء.