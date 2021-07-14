تحديد إجازة عيد الأضحى 2021 في البنوك الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
إجازة عيد الأضحى في البنوك الكويتية رسائل عيد الأضحى 2020 وأجمل عبارات التهنئة

أصدر اتحاد مصارف الكويت تعميم رسمي بخصوص موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك الكويتية، وحدد موعد الدوام قبل وبعد إجازة العيد، نُشر تعميم اتحاد المصارف في كل الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ويذكر أن وقفة العيد وأيامه إجازة رسمية في الكويت ومعظم الدول العربية والإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 2021 في البنوك الكويتية

طبقًا لتعميم اتحاد المصارف، سوف يكون يوم الأحد 18 يوليو 2021 يوم عمل رسمي في البنوك، على أن تبدأ إجازة العيد في بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك بوبيان وبنك وربة والبنك التجاري والبنك الأهلي وبرقان وفي كل البنوك الكويتية من يوم الإثنين 19 يوليو 2021 وحتى يوم الخميس، دوام البنوك بعد إجازة العيد يبدأ يوم الأحد 25 يوليو 2021، هذا ويذكر أن الكويت قد أعلنت أن وقفة العيد الكبير ستكون يوم الإثنين 19 يوليو 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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