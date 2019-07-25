تحديد الموعد الجديد لانتخابات الرئاسة التونسية 2019

تم الإعلان منذ قليل عن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية الجديد 2019 وذلك بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، حيث قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، عبر بيان رسمي، أن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية سيكون يوم 15 سبتمبر 2019 القادم، وبهذا يكون قد تم تقديم موعد الانتخابات، حيث كان مقررا لها أن تقام من قبل يوم 17 نوفمبر 2019، بيان الهيئة جاء سريعا اليوم بعد خبر وفاة الرئيس.

هذا وقد تولى رئاسة تونس بصورة مؤقتة رئيس البرلمان محمد الناصر وذلك طبقا للدستور التونسي، وسيتولى الناصر المهمة حتى موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية، ويقوم بتسليم الرئاسة للرئيس الجديد، هذا وقد أدى الناصر بالفعل رسميا اليمين القانونية لمنصبه الجديد، الرئيس المؤقت محمد الناصر حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في تخصص القانون الاجتماعي، وشغل من قبل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

وصية السبسي للشعب التونسي

حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل، قال في تصريحات هامة لقناة نسمة، أن الرئيس الراحل ترك وصية للشعب مضمونها “ضرورة ان يبقى الشعب التونسي موحدا ومتضامنا بمختلف طوائفه ومختلف أطيافه السياسية” وأكد حافظ السبسي أن الشعب التونسي سينجح في تحديد مستقبله، وسينجح في استكمال العملية الديمقراطية القادمة.