تحديد عدد حجاج الكويت 2023.. تعرف على حصة الدولة في موسم الحج 1444

أُعلن رسميَا عن حصة دولة الكويت في موسم الحج القادم 2023-1444، وجاء هذا خلال زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد العزيز الماجد والوفد المرافق له للمملكة العربية السعودية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير عدد حجاج الكويت في موسم الحج القادم 2023، وفد الكويت الذي زار المملكة تلبية لدعوة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2023.

عدد حجاج الكويت 2023 في موسم الحج القادم

أُعلن أن حصة وعدد حجاج الكويت في موسم الحج 2023-1444 سوف يبلغ 8 آلاف حاج، ومن جانبها أكدت المملكة العربية السعودية أن الحج هذا العام سوف يكون بدون أي قيود أو شروط صحية، هذا وقد قام وزير الأوقاف عبد العزيز الماجد بالتوقيع على اتفاقية الحج 1444 ممثلا عن الحكومة الكويتية مع وزير الحج والعمرة السعودي.

هذا وقد أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف أنه ستكون هناك آلية جديدة لتوزيع الحجاج على حملات الحج الكويتية 2023، والهدف من الآلية الجديدة هي تخفيض أسعار الحج، إلى جانب رفع جودة الخدمة المقدمة للحاج الكويتي.