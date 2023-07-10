تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 2023 في الكويت 1445

أعلن مجلس الوزراء عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 2023 ميلاديًا 1445 هجريًا في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالكويت، جاء قرار مجلس الوزراء خلال الاجتماع الإسبوعي الذي عُقد منذ قليل اليوم الإثنين، كما اتخذ المجلس عدد من القرارات الهامة منها تحديث البديل الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديد الكويت 2023

قال بيان مجلس الوزراء أن إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة في الكويت 2023-1445 ستكون عبارة عن يومين وهما الأربعاء والخميس 19 و 20 يوليو 2023، الأربعاء سيكون عطلة والخميس راحة، عليه ستكون هناك عطلة مميزة للجميع في الكويت تكفي لقضاء عطلة سياحية رائعة مع بداية العام الجديد.

طبقًا للحسابات الفلكية وحسابات مركز العجيري العلمي سوف يكون أول أيام السنة الجديد 1445 وغرة شهر المحرم يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.