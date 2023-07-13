تحديد موعد التسجيل للحج في الكويت للموسم الجديد 2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن موعد فتح التسجيل في الحج بالكويت للراغبين في أداء الفريضة في الموسم الجديد القادم الموافق ميلاديًا 2024 هجريًا 1445، جاء الكشف عن موعد التسجيل للحج بالكويت خلال ورشة العمل التي عقدت على مسرح وزارة الأوقاف لأصحاب حملات الحج، من الجدير بالذكر أن حملات الحج الكويتية كانت الأبرز والأفضل بين مثيلاتها في العالم الإسلامي.

موعد التسجيل للحج الكويت 2024

قالت وزارة الأوقاف أن فتح التسجيل على المنصة الإلكترونية للحج بالكويت لموسم 2024-1445 بداية من أول شهر سبتمبر 2023 القادم، لقاء وزارة الأوقاف مع أصحاب حملات الحج جاء لمناقشة الملاحظات عن مواسم الحج الماضية، لتفادي أي عقبات خلال الموسم القادم، ولتوفير كل سبل النجاح لحملات الحج في الموسم الجديد.

آلية فرز الحجاج 2024:

تُفاضل وزارة الأوقاف بين ثلاث طرق لفرز واختيار حجاج الكويت في الموسم القادم وهي:

– الطريقة الأولي عن طريق القرعة الإلكترونية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل.

– الثانية أن يتم الفرز وفقًا للفئات العمرية فئة ما فوق 50 سنة تحصل على 25%، فئة من 30 حتى 49 سنة تحصل على 50%، فئة من سن 18 حتى 29 تحصل على 25%.

– الطريقة الثالثة عن طريق اختيار الأكبر سنًا.

وسوف تناقش اللجنة العليا للحج تلك المقترحات لاختيار آلية الفرز التي تحقق العدالة بين المتقدمين.