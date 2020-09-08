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تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

أكدت مصادر حكومية مطلعة في الكويت موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 المرتقبة لاختيار مجلس جديد يمثل الشعب في دورته القادمة والتي تستمر لمدة أربع سنوات، حيث تستمر انتخابات الكويت 2020 بنظام الصوت الواحد لكل ناخب، حيث تم تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات عدد 577 ناخب وناخبة تقريبًا، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات منافسات قوية.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

أكدت عدة مصادر مطلعة، أن الدعوة لانتخابات الكويت سوف تكون يوم 26 سبتمبر 2020، على ان يفتخ بعدها باب استقبال طلبات الترشح، على أن تنتهي الحملات الدعائية للناخبين يوم 26 نوفمبر 2020، ويبدأ بعدها الصمت الانتخابي، على أن يكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 يوم 28 نوفمبر 2020.
أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
يوم 28 نوفمبر 2020، يبدأ التصويت فتح باب المراكز الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي عمليات التصويت عند الثامنة مساء، على أن يبدأ الفرز بعد ذلك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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