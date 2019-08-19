تحديد موعد بداية الدراسة في الإمارات.. وتعرف بالتواريخ على إجازتي الربيع والشتاء

موعد بداية الدراسة في الإمارات هو ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو يهم القارئ، نعرض لكم موعد بداية الدراسة في الإمارات 2019 /2020، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالإمارات من خلال موقعها الرسمي، كما تم الإعلان عن موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني وإجازة نهاية العام الدراسي 2019 – 2020 للهيئة الأكاديمية والطلاب، على أن يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية يوم 25 أغسطس المقبل، بينما ينتظم الطلبة في الأول من سبتمبر..

موعد بداية الدراسة في الإمارات

أشار التقويم الذي نشرته وزارة التربية والتعليم بالإمارات أن عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون 185 يوم، وسوف تبدأ إجازة الهيئة الأكاديمية يوم 22 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2020 وتكون 10 أيام فقط، في حين أن تبدأ إجازة الطلاب يوم 15 ديسمبر المقبل وحتى 9 يناير 2020 بواقع 20 يوم، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يناير 2020 للهيئة الأكاديمية و 12 يناير للطلبة على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 70 يومًا كاملًا.

وتبدأ إجازة الربيع من يوم 29 مارس المقبل وتنتهي يوم 9 أبريل، فيما تبدأ الهيئة الأكاديمية إجازتها بدءًا من 29 مارس حتى 2 أبريل، أما بخصوص الفصل الدراسي الثالث 2019 – 202 فسوف يبدأ في الخامس من أبريل للهيئة الأكاديمية و 12 أبريل للطلبة وتستمر حتى 9 يوليو 2020 للهيئة و 2 يوليو للطلاب على أن تستمر مدة الدراسة شهرين و 20 يومًا.

التقويم المدرسي بالإمارات للعام الدراسي 2019 / 2020

لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة

البيان التاريخ مدة الاجازة الفصل الأول بدء دوام الهيئة الأكاديمية 25/8/2019 بدء دوام الطلبة 1/9/2019 إجازة الشتاء / الطلبة 15/12/2019 – 9/1/2020 ( 20 ) يوم عمل ( 4 ) أسابيع إجازة الشتاء / الهيئة الأكاديمية 22/12/2019 – 2/1/2020 ( 10 ) يوم عمل أسبوعين الفصل الثاني بدء دوام الهيئة الأكاديمية 5/1/2020 بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة 12/1/2020 إجازة الربيع / الطلبة 29/3/2020 – 9/4/2020 ( 10 ) يوم عمل اسبوعين إجازة الربيع / الهيئة الأكاديمية 29/3/2020 – 2/4/2020 ( 5 ) يوم عمل اسبوع الفصل الثالث بدء دوام الهيئة الأكاديمية 5/4/2020 بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة 12/4/2020 نهاية دوام الطلبة 2/7/2020 نهاية دوام الهيئة الأكاديمية 9/7/2020 (30) يوم عمل (6) أسابيع عدد أيام التمدرس 185 مع أيام الامتحانات

التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 / 2020 لمدارس التعليم الخاص ذات المناهج الاجنبية

البيان التاريخ مدة الاجازة بدء دوام الهيئة الأكاديمية 25/8/2019 بدء دوام الطلبة 1/9/2019 إجازة الشتاء للطلبة 15/12/2019 – 2/1/2020 (3) اسابيع استئناف الدراسة 5/1/2020 إجازة الربيع للطلبة 29/3/2020 أسبوعين استئناف الدراسة 9/4/2020 نهاية دوام الطلبة 2/7/2020 نهاية دوام الهيئة الأكاديمية 9/7/2020 عدد أيام التمدرس 185 مع أيام الامتحانات

التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020 / 2021 لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة