بداية الدراسة في الإمارات
بداية الدراسة في الإمارات 2019
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“رسميًا” تحديد موعد بداية الدراسة في الإمارات.. وتعرف بالتواريخ على إجازتي الربيع والشتاء

بواسطة عبد الله جمعة 0

موعد بداية الدراسة في الإمارات هو ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو يهم القارئ، نعرض لكم موعد بداية الدراسة في الإمارات 2019 /2020، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالإمارات من خلال موقعها الرسمي، كما تم الإعلان عن موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني وإجازة نهاية العام الدراسي 2019 – 2020 للهيئة الأكاديمية والطلاب، على أن يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية يوم 25 أغسطس المقبل، بينما ينتظم الطلبة في الأول من سبتمبر..



بداية الدراسة في الإمارات
بداية الدراسة في الإمارات 2019

موعد بداية الدراسة في الإمارات



أشار التقويم الذي نشرته وزارة التربية والتعليم بالإمارات أن عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون 185 يوم، وسوف تبدأ إجازة الهيئة الأكاديمية يوم 22 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2020 وتكون 10 أيام فقط، في حين أن تبدأ إجازة الطلاب يوم 15 ديسمبر المقبل وحتى 9 يناير 2020 بواقع 20 يوم، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يناير 2020 للهيئة الأكاديمية و 12 يناير للطلبة على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 70 يومًا كاملًا.

وتبدأ إجازة الربيع من يوم 29 مارس المقبل وتنتهي يوم 9 أبريل، فيما تبدأ الهيئة الأكاديمية إجازتها بدءًا من 29 مارس حتى 2 أبريل، أما بخصوص الفصل الدراسي الثالث 2019 – 202 فسوف يبدأ في الخامس من أبريل للهيئة الأكاديمية و 12 أبريل للطلبة وتستمر حتى 9 يوليو 2020 للهيئة و 2 يوليو للطلاب على أن تستمر مدة الدراسة شهرين و 20 يومًا.



التقويم المدرسي بالإمارات للعام الدراسي 2019 / 2020

لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة

البيانالتاريخمدة الاجازة
الفصل الأول
بدء دوام الهيئة الأكاديمية25/8/2019
بدء دوام الطلبة1/9/2019
إجازة الشتاء / الطلبة15/12/2019 – 9/1/2020( 20 ) يوم عمل ( 4 ) أسابيع
إجازة الشتاء / الهيئة الأكاديمية22/12/2019 – 2/1/2020( 10 ) يوم عمل أسبوعين
الفصل الثاني
بدء دوام الهيئة الأكاديمية5/1/2020
بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة12/1/2020
إجازة الربيع / الطلبة29/3/2020 – 9/4/2020( 10 ) يوم عمل اسبوعين
إجازة الربيع / الهيئة الأكاديمية29/3/2020 – 2/4/2020( 5 ) يوم عمل اسبوع
الفصل الثالث
بدء دوام الهيئة الأكاديمية5/4/2020
بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة12/4/2020
نهاية دوام الطلبة2/7/2020
نهاية دوام الهيئة الأكاديمية9/7/2020 (30) يوم عمل (6) أسابيع
عدد أيام التمدرس185مع أيام الامتحانات

التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 / 2020 لمدارس التعليم الخاص ذات المناهج الاجنبية

البيانالتاريخمدة الاجازة
بدء دوام الهيئة الأكاديمية25/8/2019
بدء دوام الطلبة1/9/2019
إجازة الشتاء للطلبة15/12/2019 – 2/1/2020(3) اسابيع
استئناف الدراسة5/1/2020
إجازة الربيع للطلبة29/3/2020أسبوعين
استئناف الدراسة9/4/2020
نهاية دوام الطلبة2/7/2020
نهاية دوام الهيئة الأكاديمية9/7/2020
عدد أيام التمدرس185مع أيام الامتحانات

 التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020 / 2021 لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة

البيانالتاريخمدة الاجازة
الفصل الأول
بدء دوام الهيئة الأكاديمية23/8/2020
بدء دوام الطلبة30/8/2020
إجازة الشتاء / الطلبة13/12/2020 – 7/1/2021( 20 ) يوم عمل / ( 4 ) أسابيع
إجازة الشتاء / الهيئة الأكاديمية20/12/2020 – 31/12/2020( 10 ) يوم عمل / أسبوعين
الفصل الثاني
بدء دوام الهيئة الأكاديمية3/1/2021
بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة10/1/2021
إجازة الربيع / الطلبة28/3/2021 – 8/4/2021( 10 ) يوم عمل / اسبوعين
إجازة الربيع / الهيئة الأكاديمية28/3/2021 – 1/4/2021( 5 ) يوم عمل / اسبوع
الفصل الثالث
بدء دوام الهيئة الأكاديمية4/4/2021
بدء دوام الطلبة / استئناف الدراسة11/4/2021
نهاية دوام الطلبة1/7/2021
نهاية دوام الهيئة الأكاديمية8/7/2021 (30) يوم عمل (6) أسابيع
عدد أيام التمدرس182مع أيام الامتحانات

 

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عبد الله جمعة

    معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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