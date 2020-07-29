تحديد موعد عودة دوام هيئة المعلومات المدنية بعد إجازة عيد الأضحى 2020

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن دوامها بعد إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت حيث أصدرت بيان رسمي بذلك منذ قليل، وقالت الهيئة أنه سوف يتوقف العمل بمبنى المراجعين بالكامل اليوم الفترة الصباحية والمسائية، حيث سيتم تعقيمه، بينما يستمر العمل في صالة تسليم البطاقات المدنية، على أن تعمل الهيئة بكل مبانيها بعد انتهاء العطلة، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد استأنفت استقبال مراجعيها مع بداية يوليو الجاري.

موعد دوام هيئة المعلومات المدنية بعد إجازة عيد الأضحى 2020

سيكون دوام هيئة المعلومات المدنية مثل باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت، حيث تبدأ الإجازة في الهيئة يوم الخميس 30 يوليو 2020، وتستمر حتى يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن يعود دوام المعلومات المدنية رسميًا ويعود الجميع للعمل بدولة الكويت يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، يذكر أنه يتوجب حجز موعد هيئة المعلومات المدنية قبل زيارة أي من مقراتها وفروعها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.