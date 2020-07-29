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تحديد موعد عودة دوام هيئة المعلومات المدنية بعد إجازة عيد الأضحى 2020

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد هيئة المعلومات المدنية هيئة المعلومات المدنية

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن دوامها بعد إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت حيث أصدرت بيان رسمي بذلك منذ قليل، وقالت الهيئة أنه سوف يتوقف العمل بمبنى المراجعين بالكامل اليوم الفترة الصباحية والمسائية، حيث سيتم تعقيمه، بينما يستمر العمل في صالة تسليم البطاقات المدنية، على أن تعمل الهيئة بكل مبانيها بعد انتهاء العطلة، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد استأنفت استقبال مراجعيها مع بداية يوليو الجاري.

موعد دوام هيئة المعلومات المدنية بعد إجازة عيد الأضحى 2020

سيكون دوام هيئة المعلومات المدنية مثل باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت، حيث تبدأ الإجازة في الهيئة يوم الخميس 30 يوليو 2020، وتستمر حتى يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن يعود دوام المعلومات المدنية رسميًا ويعود الجميع للعمل بدولة الكويت يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، يذكر أنه يتوجب حجز موعد هيئة المعلومات المدنية قبل زيارة أي من مقراتها وفروعها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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