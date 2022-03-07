تحذير من الاتحاد الكويتي للأغذية بخصوص الأسعار خلال الفترة المقبلة

مع تصاعد الأحداث خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حذر عبد الله البعجيان، رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية من تبعات ما يحدث في أوربا، وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية في جميع دول العالم، حيث يرى البعجيان أن أسعار السلع الغذائية سوف تشهد مزيد من الارتفاع في الأسواق الكويتية، وذلك لأن الكويت لا تصنع الأسعار وإنما تستوردها، فالتاجر الكويتي يستورد السلعة بالسعر المفروض عليها في موطنها.

ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية في الكويت خلال الفترة القادمة

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية، أن الحكومة تدرك جيدا أن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية في كل دول العالم، بما فيها الكويت، ويجب أن تتخذ قرارا بشفافية وتطرحه على على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمقابلة الزيادة العالمية في الأسعار.

وأضاف البعجيان أن أوكرانيا تعتبر من أهم سلال الحبوب بالعالم، وكذلك هي دولة مصدرة للحوم الحيوانية والداجنة، كما أنها من أهم مصدري الأعلاف الداجنة والحيوانية، وأعتبر أن تعويض النقص من أنتاجها مهمة صعبة.