تحذير من طقس الكويت ليوم الجمعة .. الحرارة تصل إلى 52

حذر خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي، في تصريحات أدلى بها لموقع الرأي الكويتي من طقس نهاية الأسبوع الجاري، وقال العتيبي أن درجة الحرارة يوم الجمعة 7 يوليو سوف تتراوح بين 50 إلى 52 درجة مئوية، حيث من المتوقع أن تشهد دولة الكويت موجة شديدة الحرارة تبدأ من الجمعة القادم.

موجة حارة تستمر ثلاثة أيام

وكشف العتيبي أن الموجة الحارة التي ستبدأ من الجمعة، من المنتظر أن تستمر بنفس وتيرتها حتى يوم الأحد القادم، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة معدلات عالية خلال هذه الفترة.

أما فيما يتعلق بحالة الطقس بشكل عام، فأوضح خبير الأرصاد الكويتي، أن الطقس سيشهد حالة من الاستقرار فيما يتعلق بسرعة وحركة الرياح، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة.

وعن حالة الطقس اليوم، فقد أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أنها ستكون على النحو التالي:

خلال ساعات النهار، سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة.

وخلال الليل، سيكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة