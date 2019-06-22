تحطم طائرة أمريكية بهاواي ومصرع جميع ركابها

أعلنت وزارة النقل بولاية “هاواي” الأمريكية أن طائرة صغيرة من طراز “كينج إير” تحطمت بالولاية اليوم السبت ولقي تسعة أشخاص مصرعهم هم جميع الأفراد الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت الطائرة المنكوبة تًحلق فوق أرخبيل (مجموعة جُزُر) هاواي الأمريكية بالمحيط الهادي، وسقطت قرب مطار ديلينجهام ولم ينجُ أي شخص من أفراد الطاقم ولا الركاب على ما يبدو بحسب بيان وزارة النقل.

إغلاق الطرق السريعة

وقال “تيم ساكاهارا” المتحدث باسم وزارة النقل إنه لم يكن هناك ناجون فى تحطم الطائرة، وأضاف أن السلطات أغلقت الطريق السريع المواجه للمطار فى الاتجاهين.

يُذكر أن طائرة تجسس أمريكية قد تم إسقاطها أول أمس جنوبي إيران بعد أن دخلت المجال الجوي الإيراني وأعلن الرئيس الأمريكي أمس أنه أوقف قرار ضرب إيران قبل 10 دقائق من بدء تنفيذه لاعتبارات أمنية.