تحطم طائرة إماراتية في دبي ومصرع 3 بريطانيين وأفريقي

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي اليوم إن طائرة مسح صغيرة قد سقطت في الإمارة ونتج عن الحادث مصرع قائد الطائرة و3 بريطانيين وأفريقي كانوا على متنها حسبما أعلن المكتب.

وقال المكتب الإعلامي إن الطائرة من نوع “دايموند فورتي ثري” وإن سبب سقوطها قد يكون عطلاً فنياً، وإن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وقد توفوا نتيجة الحادث، ولم تعلن الإمارة تفاصيل أخرى بخصوص الحادث.

تأثير الحادث على مطار دبي الدولي

أكّد المكتب الإعلامي لإمارة دبي أن عمليات المطار تسير بشكل طبيعي ولا تأثير للحادث على حركة الطيران، وتم تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات.

كما تم تحويل بعض الرحلات من مطار دبي لدولي إلى مطار آل مكتوم كإجراء احترازي بسبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة الصغيرة، لكن لا توجد مشاكل تعوق الطيران في المطار.