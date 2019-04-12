تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية “بيرشيت” على سطح القمر

فى مهمة فضائية إسرائيلية على سطح القمر تهدف إلى التقاط صور وإجراء بعض الاختبارات، أرسلت إسرائيل مسبارها “بيرشيت” للهبوط على القمر، ولكن واجهته مشاكل تقنية تسببت فى عطب محركها الرئيسي، وحالت دون الهبوط وأدت لتحطم المركبة الفضائية.

المهمة التى بلغت تكلفتها ما يقارب ال 100 مليون دولار تم تمويلها من مؤسسة غير ربحية وبالتعاون مع وكالة الفضاء الإسرائيلية، كانت تهدف لالتقاط صور فائقة الدقة عن طريق كاميرات حديثة، وكذلك قياس الحقل المغناطيسى لمنطقة الهبوط، كما حملت المركبة أجهزة قياس من وكالة ناسا للفضاء لقياس المسافة بدقة بين الأرض والقمر.

وقد كشفت شركة “سبيس إل” الإسرائيلية عن الصورة التى تم التقاطها قبل تحطمها بقليل على سطح القمر، والتى أظهرت جانب من القمر على خلفية من الفضاء الشاسع

يذكر أن الدول التى نجحت فى الهبوط على سطح القمر هي ثلاث دول فقط على مدار 60 عاماً من التجارب، وهى :

الاتحاد السوفيتى عام 1966 بمركبته الفضائية “لونا 9”.

الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969.

الصين، والتى هبطت بمركبتها الفضائية فى مطلع العام الجاري.

وكانت إسرائيل تطمح لتكون الدولة الرابعة فى نادي القمر الفضائي، ولكن .. تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

شاهد الفيديو

Israel's spacecraft Beresheet crashes during historic moon landing attempt Israel's spacecraft Beresheet crashes during historic moon landing attempt Gepostet von The Independent am Freitag, 12. April 2019

← آخر خبر: