تحميل تطبيق أنتخب لهواتف الأيفون والأندرويد في سلطنة عمان 2022

تنطلق اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان، حيث يتم التصويت في تلك الانتخابات عبر الهواتف من خلال تطبيق “أنتخب” الجديد، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق أنتخب لهواتف الأيفون والأندرويد، حيث يستعد ما يقرب من 750 ألف ناخب للمشاركة في تلك الانتخابات الهامة.

تحميل تطبيق أنتخب للتصويت في الانتخابات البلدية بسلطنة عمان 2022

وفرت اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية في سلطنة عمان 2022 رابط تحميل تطبيق أنتخب عبر المتاجر الإلكترونية منذ يوم 13 ديسمبر 2022 الجاري، حيث يستطيع الناخب العماني في تنزيل تطبيق أنتخب بكل سهولة، وتفعيله على هاتفه، ومن ثم المشاركة في الانتخابات واختيار مرشحه في المجلس البلدي الجديد.



بعد تنزيل التطبيق على هاتفك، تقوم بفتح التطبيق والموافقة على الشروط والأحكام، وتتبع الخطوات التالية، ثم تقوم بالتصويت واختيار المرشح، تبدأ الانتخابات من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، متطلبات التطبيق بطاقة شخصية سارية المفعول، رابط تحميل تطبيق أنتخب هو:

تطبيق أنتخب لهواتف أبل.

تطبيق أنتخب لهواتف الأندرويد.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع في اختيار المرشح المناسب.