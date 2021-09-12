نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق سهل الكويت لأجهزة الأندرويد وذلك بعدما أعلنت وزيرة الأشغال عن تدشين النسخة التجريبية من التطبيق الأهم في دولة الكويت، وقالت الدكتورة رنا الفارس في تغريدة لها “إنه بتوفيق الله ثم بجهود العاملين، تم تدشين المرحلة الأولى من النسخة التجريبية من تطبيق سهل، وأن التطبيق سيكون أفضل بتعاون كل الجهات”، هذا سوف يصدر تطبيق بشكل رسمي مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

رابط تحميل تطبيق سهل الكويت لهواتف الأندرويد

تطبيق سهل، هو تطبيق حكومي كويتي، سيكون منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن الكويتي والمقيمين في الدولة، حيث أنك بحساب واحد على التطبيق ستتعامل مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتك وأنت في مكانك وفي دقائق معدودة، رابط تحميل تطبيق سهل الكويت لهواتف الأندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.sahel

تحميل تطبيق سهل الكويتي لهواتف الأيفون:

https://apps.apple.com/kw/app/sahel-%D8%B3%D9%87%D9%84/id1581727068

في مرحلته الأولى الحالية يضم تطبيق سهل الكويتي 13 وزارة وجهة حكومية، على أن يضم خلال المراحل القادمة كل الجهات الحكومية في الدولة.