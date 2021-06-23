تحميل تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل

يعد تطبيق شلونك من التطبيقات الإلزامية والضرورية في الكويت يجب علي المواطنين والمقيمين تحميلها علي الهواتف المحمولة المختلفة خاصة الراغبين في السفر من وإلي الكويت، وهو تطبيق حكومي أطلقته السلطات لمتابعة حالة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ف مختلف المناطق حيث يظهر التطبيق موقف الشخص من الإصابة والتعافي كما يرصد عدد الحالات المصابة وعدد المخالطين ويقدم مجموعة من النصائح الصحية لمستخدمي التطبيق للحفاظ علي صحتهم وعدم الإصابة بالفبروس.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي تطبيق شلونك وطريقة التسجيل في التطبيق بالنسبة للمسافريت إلي الكويت ورقم تطبيق شلونك الكويت وكيفية تحميل تطبيق شلونك لجميع الهواتف الأندرويد أو الآيفون وغيرها من المعلومات.

تطبيق شلونك

تطبيق شلونك هو تطبيق حكومي في الكويت وهو من التطبيقات الإلزامية في الوقت الراهن وهو ضمن خطة الحكومة للتصدي إلي جائحة فيروس كورونا المستجد حيث دشنته وزارة الصحة الكويتية لجميع الأفراد الذين يخضعون إلي الحجر المنزلي للأشخاص العائدين من الخارج ويهدف تطبيق شلونك إلي متابعة الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين القادمين من الخارج في رحلات الإجلاء التي تنفذها السلطات الكويتية ويراقب التطبيق هؤلاء الأفراد بشكل متواصل خلال تواجدهم في الحجر للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

ونفذت إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت تطبيق شلونك كما تطورته شركة الاتصالات المتنقلة زين وتم تدشينه من وزارة الصحة الذي يساعدها في مراقبة الأفراد الخاضعين للعزل المنزلي فوريا ويتابعهم مواقعهم بشكل دائم وكذلك المخالطين لهم ويوفر جميع البيانات الخاصة بهم وكيفية التواصل مع الفرق الطبية لوزارة الصحة وذلك بهدف رصد أعراض الفيروس بشكل فوري وكيفية التعامل المباشر من فرق وزارة الصحة مع الحالات النشطة.

التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين الى الكويت

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت تحميل تطبيق شلونك الإلكتروني والتسجيل فيه قبل العودة إلي الكويت للاستفادة من الخدمات الصحية التي يوفرها للوقاية والتصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق شلونك الإلكتروني من خلال المتجر المناسب مع الهاتف المستخدم.

تفعيل خاصية البلوتوث وكذلك خاصية الموقع علي الهاتف الخاص ومن ثم تشغيل البرنامج وإعادة تفعيل البلوثوت وتحديد لغة العرض.

الضغط علي أيقونة المتابعة ومن ثم الموافقة علي تلقي جميع الإشعارات.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم وكذلك رقم البطاقة المدنية ضمن البيانات المطلوبة ومنها يتم الضغط علي تسجيل الدخول وإدخال رمز التفعيل.

الضغط علي أيقونة موافق ومنها يتم الضغط علي التالي وكلمة تحدث الآن والإجابة علي الأسئلة الموجودة.

طرق التواصل مع تطبيق شلونك الكويت

وفرت وزارة الصحة في الكويت، العديد من طرق التواصل مع فريق دعم تطبيق شلونك لحل المشكلات التي قد تواجه المستخدمين وللإجابة علي جميع الاستفسارات الخاصة باستخدامه وذلم من أجل تحقيق الهدف الخاص بالتطبيق في مساعدة الوزارة في رصد الحالات الجديدة المصابة بكورونا من العائدين من الخارج إلي الكويت بشكل فوري والتعامل معها ومع المخالطين للحالة المصابة ويمكن التواصل مع فريق دعم التطبيق من خلال الطرق التالية:

رقم وزارة الصحة: يمكن التواصل مع فرق دعم شلونك من خلال الاتصال علي رقم 151 أو الاتصال علي رقم 1810005.

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني علي [email protected]

تحميل تطبيق شلونك الكويت

حرصت السلطات الكويتية علي توفير تطبيق شلونك الإلكتروني علي جميع روابط التحميل لكافة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية تسهيلا علي المواطنين والمقيمين في التعامل مع التطبيق حيث يوفر التطبيق الكثير من الخدمات والمعلومات الصحية للأفراد في الكويت كما أنه يساعد في محاصرة فيروس كورونا وأعداد الإصابات.

ويمكن للمواطنين والمقيمين تحميل تطبيق شلونك الإلكتروني قبل العودة إلي الكويت حيث يمكن لمستخدمي أجهزة الآيفون تحميل شلونك من متجر آب ستور ومن ثم التسجيل والاستفادة من الخدمات، كما يمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي وإتباع خطوات التسجيل.