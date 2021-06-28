تحميل تطبيق هويتي وأهم إستخداماته

إثبات تطعيمك خدمة رئيسية على تطبيق هويتي، ويعد التطبيق المقدم من الهيىة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، بمثابة هوية رقمية آمنة، بالنظر لشمولها كافة البيانات الشخصية ستكون وثيقة ملحة عند التنقل بالتالي سهولة إبرازها عند النقاط الامنة والجهات الصحية دون الرجوع الى قاعدة البيانات للتحقق فقط من خلال ميزة طلبات المصادقة بمسح رمز عبر هذا التطبيق.

إستخدامات تطبيق هويتي

بطاقة مدنية رقمية تستخدم للتحقق من هوية حاملها المصادقة و الدخول الامن للخدمات الالكترونية الحكومية و غير الحكومية التوقيع الالكتروني المعتمد للمعاملات و المستندات و الوثائق الالكترونية



اذا كنت تريد إتاحة هويتك على التطبيق Kuwait Mobile ID فأنت مطالب بالتسجيل فيه، ويمكن ببضع خطوات تفعيل بطاقتك الرقمية على الجوال، ولمعرفة كيفية تسجيل هويتك على التطبيق عليك إدخال البيانات المطلوية كما يلي:

الرقم المدني

الرقم المسلسل للبطاقة او الرقم المسلسل لهويتي

رقم جواز السفر لغير الكويتي

البريد الالكتروني

رقم الهاتف المحمول

تحميل تطبيق هويتي لنظام اندرويد من هنا، رابط تحميل تطبيق هويتي على الآيفون من هنا

طرق الحصول على هويتي

التسجيل الذاتي من خلال تطبيق هويتي استخدام احد اجهزة الخدمة الذاتية التابعة للهيئة زيارة اقرب مركز خدمة لهيئة المعلومات المدنية

بعد إتمام احدى طرق التسجيل في هويتي المذكورة اعلاه، يمكن لمستخدم التطبيق التقاط صورة ذاتة للوجه لاستخدامها في التحقق من الهوية، بعد ذلك تاتي خطوة تعيين الرقم السري، ثم استلام رسالة نصية بها رمز التحقق.