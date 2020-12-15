تحويل التحاق بعائل إلى إقامة عمل في الكويت.. 4 فئات يحق لهم تحويل إقامتهم في 2021

تعمل القوى العاملة في الكويت على الاستفادة من المقيمين لسد الاحتياجات في سوق العمل دون الإخلال بالتركيبة السكانية.

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حيث حددت القوى العاملة 4 فئات من المقيمين في الكويت بالفعل، يمكنهم تحويل إقامتهم من الالتحاق بعائل إلى إقامة عمل بصورة شرعية وسليمة وقانونية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تلك الفئات الأربعة، هذا وأكد مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة، أن الهيئة تقوم بصفة دورية بمراجعة قراراتها بما يتوافق مع توجهات الدولة وسوق العمل.

التحويل من إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل في الكويت 2021