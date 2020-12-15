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تحويل التحاق بعائل إلى إقامة عمل في الكويت.. 4 فئات يحق لهم تحويل إقامتهم في 2021

بواسطة محمود عطا الله
تحويل التحاق بعائل لإقامة عمل في الكويت تحويل التحاق بعائل لإقامة عمل في الكويت

تعمل القوى العاملة في الكويت على الاستفادة من المقيمين لسد الاحتياجات في سوق العمل دون الإخلال بالتركيبة السكانية.
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حيث حددت القوى العاملة 4 فئات من المقيمين في الكويت بالفعل، يمكنهم تحويل إقامتهم من الالتحاق بعائل إلى إقامة عمل بصورة شرعية وسليمة وقانونية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تلك الفئات الأربعة، هذا وأكد مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة، أن الهيئة تقوم بصفة دورية بمراجعة قراراتها بما يتوافق مع توجهات الدولة وسوق العمل.

التحويل من إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل في الكويت 2021

  • من الفئات التي يحق لها التحويل من التحاق بعائل إلى إقامة عمل “مواليد الكويت وأقاربهم حتى الدرجة الثانية”.
  • أصحاب المهن الفنية المتخصصة والمتعلقة بالمجال الصحي من الحاصلين على موافقة وزارة الصحة.
  • أصحاب المؤهلات الدراسية للعمل بالمدارس.
  • ملتحقين بعائل متوفي وبقرابه للمتوفي من الدرجة الأولى بشرط وجود دارسين من الملتحقين بمؤسسات التعليم الكويتية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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