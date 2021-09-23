تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2021.. ما هي الطريقة والمستندات المطلوبة؟

بواسطة محمود عطا الله
تحويل الزيارات التجارية لإقامة عمل الكويت تحويل الزيارات التجارية لإقامة عمل الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تحويل سمات زيارات الدخول التجارية إلى تصاريح عمل وقد عملت الجهات المختصة على وضع آلية عمل لذلك التحويل، ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2022/2021، ويأتي قرار الحكومة الكويتية الجديد بخصوص الزيارات التجارية للدولة لكي يتم استخراج تصاريح العمل دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد ثم العودة من جديد، كما يأتي القرار لتوفير احتياجات العمل في الكثير من الجهات بالدولة.

طريقة تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2022/2021

  • أعلنت هيئة القوى العاملة الكويتية عن أول خطوات تحويل زيارة تجارية إلى تصريح عمل من خلال خدماتها الإلكترونية، حيث يُرفق صاحب العمل للحصول على إذن عمل لقادم بزيارة تجارية صورة سمة الزيارة، وصورة الصحيفة الجنائية لصاحب سمة الزيارة مصدق عليها بكل التصديقات المعتمدة.
  • بعد ذلك يتم استكمال المعاملة مع إدارة العمل المختصة، ثم سحب بيانات التأشيرة.
  • الخطوة التالية عبر بوابة “أسهل” لإصدار تصريح عمل لأول مرة يقوم بها صاحب العمل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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