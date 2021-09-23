تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2021.. ما هي الطريقة والمستندات المطلوبة؟

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تحويل سمات زيارات الدخول التجارية إلى تصاريح عمل وقد عملت الجهات المختصة على وضع آلية عمل لذلك التحويل، ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2022/2021، ويأتي قرار الحكومة الكويتية الجديد بخصوص الزيارات التجارية للدولة لكي يتم استخراج تصاريح العمل دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد ثم العودة من جديد، كما يأتي القرار لتوفير احتياجات العمل في الكثير من الجهات بالدولة.

طريقة تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل في الكويت 2022/2021