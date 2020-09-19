تخصصات كلية تكنولوجيا الطيران 2020-2021 الكويت

كلية تكنولوجيا الطيران في الكويت واحدة من الكليات المتميزة والتي تُقدم كوادر لسوق العمل الكويتي في مجال علوم الطيران، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير تخصصات كلية تكنولوجيا الطيران 2020-2021، وقد صدر قرار تأسيس تلك الكلية عام 2005، وبدأت الكلية أول مواسمها الدراسية عام 2015، وهي متواجده في منطقة أبو حليفة، كلية تكنولوجيا الطيران في الكويت معترف بها دوليًا.

تخصصات كلية تكنولوجيا الطيران في الكويت

1- دبلوم هندسة صيانة طائرات. (تخصص لطلبة العلمي فقط، مدة الدراسة سنتان ونصف)

2- دبلوم هندسة هياكل ومحركات (مدة الدراسة سنتان ونصف).

3- دبلوم هندسة الكترونيات طيران (مدة الدراسة سنتان ونصف).

4- فني هياكل ومحركات (مدة الدراسة سنة).

5- فني الكترونيات طيران (مدة الدراسة سنة).

6- فني صيانة طائرات لطلبة العلمي والأدبي (على نفقته الخاصة، مدة الدراسة سنة)

7- رقم واتساب كلية تكنولوجيا الطيران للاستفسار هو (60366632).