تدشيّن رابط حجز المواعيد المجدولة للمجلس الطبي في دولة الكويت

ينقلنا رابط حجز موعد المجلس الطبي الى منصة المواعيد الإلكترونية، وهي خدمة مقدمة من وزارة الصحة في الكويت، وبإطلاق نظام الحجر الالكتروني للمجلس الطبي الكويتي يمكن ان نحصل على الكثير من الفوائد متمثلاً في عدم إهدار الوقت، وتحسين جودة الخدمات، كما ان خدمة الحجر هذه ستساهم بشكل كبير في تقليص اعداد المراجعين في المركز خارج الوقت المحدد للموعد.

المجلس الطبي العام دولة الكويت

وفي إطار دراسات أهتمت بإدارة افضل للخدمات، جاء الإعلان عن تدشين خدمة المواعيد الإلكتروني المجلس الطبي، الذي تطلقه وزارة الصحة الكوّيتية. تستوعب منصة الحجز هذه 200 معاملة يومياً. تنقسم الى 100 للتعيينات الجديدة وعمل الفحوصات و 100 للمجالس الطبية والتقارير.

بذلت دولة الكويت الكثير في سبّل تطوّير الخدمات الالكترونية فكان التحوّل الرقمي له الأثر الملموس في تسهيل اجراء التعاملات على الفضاء الالكتروني، عبر المنصات الرسمية، وتوفير نظام المواعيد المسبقة، كلها تصب في صالح سرعة الاستجابة لخدمة المراجعينّ بشكل أسهل، وأكثر كفاءة- وتقليل حركة المرور. ومنع الإزدحام داخل المركز الطبي.

وزارة الصحة خدمة حجز مواعيد المجلس الطبي الكويت

المجلس الطبي

الإنتقال الى موقع الويب لوزارة الصحة الكويتية من هنا ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.

من القوائم المنسدلة يتم إختيار الخدمات الإلكترونية

أختر طلب موعد بالمجلس الطبي

بعد توجهيك للصفحة التالية، ستجد قائمة بنوع الخدمة أختر فقط الخدمة التي تريد إنجازها بعد الحجز لها

عليك الآن إدخال الرقم المدني، ورقم الكتاب

أدخل إسمك كاملاً واضف رقم الهاتف الخاص بك.

حدّد وظيفتك الحالية، وجهة العمل.

إستكمل باقي الاجراءات القليلة والتي يبينها الموقع لحين إنتهاء طلب الحجز.

سيصدر الموقع نموذج الموعد النهائي، بكل تفاصيله، إجلبه معك اثناء زيارة المركز الطبي الكائن في منطقة الصباح الطبية التخصصة.

رابط حجز موعد المجلس الطبي

هذه كانت نصائح قدمتها وزارة الصحة الكويتية لإصدار موعد المجلس الوطني، بكل سهولة، نشرناها بالاعلى، حرصاً لفهم آلية حجز المواعيد المجدولة الكترونياً، وذلك بالوصول الى الرابط المخصص لحجز موعد المجلس الطبي وهو http://mconline.moh.gov.kw، هذا كان كل شي تريد معرفته حول طريقة حجز المجلس الطبي العام.