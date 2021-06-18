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تراجع ملحوظ للغبار.. توقعات طقس الكويت غدًا السبت 19 يونيو 2021

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

شهدت الكويت اليوم الخميس استمرار الأجواء الحارة والمغبرة على معظم مناطق دولة الكويت، حيث تواصلت الرياح الشمالية الغربية السريعة والمحملة بالأتربة والرمال مما أدى إلى تكون الغبار في معظم مناطق الكويت بصورة كثيفة، وأدى ذلك إلى تدني الرؤية الأفقية، والتي انعدمت في بعض الأماكن، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير توقعات طقس الكويت غدا السبت 19 يونيو 2021، ودرجات الحرارة في المدن الكويتية، كما نستعرض توقعات طقس الكويت خلال الخمسة أيام القادمة.

طقس الكويت غدًا السبت 19 يونيو 2021

أكدت تنبؤات الأرصاد الجوية في الكويت على تراجع موجة الغبار يوم السبت في المدن، لكن هناك فرص لتكون الغبار في المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة، لكن بصورة أقل من الأيام الماضية، كما لن تتعرض المناطق الساحلية للغبار، درجات الحرارة في الكويت يوم السبت ستكون مرتفعة، لن يكون البحر غدًا مناسب للأنشطة البحرية، لذا على مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري، حيث سيكون ارتفاع الموج من 2 إلى 6 قدم.

طقس الكويت خلال الخمسة أيام القادمة فسوف تقل سرعة الرياح الشمالية والغربية بصورة كبيرة السبت والأحد، على أن تزيد يومي الإثنين والثلاثاء مع فرص لتكون الغبار مرة أخرى لكن ليس بقوة الأسبوع الماضي، درجات الحرارة العظمى خلال الخمسة أيام القادمة في الكويت ستكون مرتفعة، تصل إلى 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة في الكويت لخمسة أيام قادمة
اليوم درجة الحرارة العظمى
السبت 47
الأحد 48
الإثنين 49
الثلاثاء 50
الأربعاء 49
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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