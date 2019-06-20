ترامب | إيران ارتكبت خطأ كبيرا بإسقاط الطائرة الأمريكية والرد ستعرفونه قريبا

يبدو أن التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد دخلت اليوم منعطفا جديدا، حيث أدى إسقاط الجانب الإيراني لطائرة مسيرة أمريكية “بدون طيار” إلى تصاعد حالة التوتر بين الجانبين بشكل كبير، فبعد أن أكد جوزيف غوستيلا، قائد القوات الجوية في القيادة الوسطي أن الطائرة التي استهدفها اليوم الحرس الثوري الإيراني فوق مضيق هرمز لم تكن فوق المياه الإقليمية الإيرانية كما ادعت إيران وإنما فوق المياه الدولية، جاء دور القيادة الأمريكية متمثلة في الرئيس دونالد ترامب في الرد على الاعتداء الإيراني الأخير.

الرئيس ترامب يتوعد بالرد القريب

جاء الرد الأمريكي الأول من خلال أعلى سلطة بالبلاد متمثلة في الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل مبدئي على السؤال الذي وُجه إليه عن ما هو الرد الأمريكي تجاه ما حدث، وهل ستقوم الولايات المتحدة بضرب إيران بعد أن قامت بأسقاط الطائرة “المسيرة” الأمريكة؟ ليجيب ترامب بشكل مقتضب “ستعرفون قريبا”.

ثم أشار رئيس أقوى دولة في العالم إلى أن إيران قد ارتكبت خطأ كبيرا باعتدائها على طائرة أمريكية فوق المياه الدولية، حيث أكد أنه يمتلك الأدلة الكافية على أن الطائرة لم تدخل المياه الإقليمية الإيرانية كما تدعي طهران.

وزارة الدفاع الأمريكية تنتظر قرار البيت الأبيض

هذا وقد نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسئول أمريكي لم تسمه أن قرار الرد لم يتخذ بعد وأن وزارة الدفاع الأمريكية قد حددت مجموعة من الأهداف الإيرانية، وهي الآن في انتظار القرار النهائي من البيت الأبيض.