ترامب عن مختبر ووهان بالصين “لدينا معلومات كثيرة غير جيدة”

صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بإمتلاك إدارته العديد من المعلومات الغير جيدة حول مختبر ووهان بالصين، وقامت فضائية العربية بنقل تلك التصريحات، هذا ويذكر أن تلك لم تكن التصريحات الأولى من نوعها، والتي يعبر خلالها ترامب عن شكوكه حول مسؤولية الصين في مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

ترامب عن مختبر ووهان بالصين

نقلت فضائية العربية عدد من التصريحات التي قام بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي أوضح خلالها إمتلاك إدارته لعدد من المعلومات الغير جيدة، التي تتعلق بمختبر ووهان الموجود بالصين، كما أعرب ترامب في وقت سابق عن شكوكه فيما يتعلق بمسؤولية الصين عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في جميع أنحاء العالم.

وذكر الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاتخاذ عدد من التدابير الانتقالية ضد الصين، تصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، وذلك في حالة ثبوت مسؤوليتها عن نشر وباء كورونا المستجد في العالم بشكل مباشر، وفي المقابلة التي قام بها ترامب على الفضائية “فوكس بزنس”، قال ترامب: أن موقف بكين في قضية أزمة كورونا قد خيب أمله بشكل كبير، وهو لا يرغب في الوقات الحالي في التحدث إلى نظيره الصيني.

وأوضح ترامب أن العلاقات التي تربطه مع نظيره الصيني جيدة جدًا، ولكنه لا يرغب في التحدث معه في الوقت الحالي، وعندما سؤل ترامب حول التدابير الانتقالية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين، صرح بوجود العديد من القرارات التي يمكن اتخاذها، منها قطع كافة العلاقات التي تربط البلدين.