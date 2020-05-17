Take a fresh look at your lifestyle.


ترامب عن مختبر ووهان بالصين “لدينا معلومات كثيرة غير جيدة”

بواسطة dina badr
ترامب حول مختبر ووهان بالصين ترامب حول مختبر ووهان بالصين

صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بإمتلاك إدارته العديد من المعلومات الغير جيدة حول مختبر ووهان بالصين، وقامت فضائية العربية بنقل تلك التصريحات، هذا ويذكر أن تلك لم تكن التصريحات الأولى من نوعها، والتي يعبر خلالها ترامب عن شكوكه حول مسؤولية الصين في مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

ترامب عن مختبر ووهان بالصين

نقلت فضائية العربية عدد من التصريحات التي قام بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي أوضح خلالها إمتلاك إدارته لعدد من المعلومات الغير جيدة، التي تتعلق بمختبر ووهان الموجود بالصين، كما أعرب ترامب في وقت سابق عن شكوكه فيما يتعلق بمسؤولية الصين عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في جميع أنحاء العالم.

الخلاف الصيني الأمريكي
الخلاف الصيني الأمريكي

وذكر الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاتخاذ عدد من التدابير الانتقالية ضد الصين، تصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، وذلك في حالة ثبوت مسؤوليتها عن نشر وباء كورونا المستجد في العالم بشكل مباشر، وفي المقابلة التي قام بها ترامب على الفضائية “فوكس بزنس”، قال ترامب: أن موقف بكين في قضية أزمة كورونا قد خيب أمله بشكل كبير، وهو لا يرغب في الوقات الحالي في التحدث إلى نظيره الصيني.

وأوضح ترامب أن العلاقات التي تربطه مع نظيره الصيني جيدة جدًا، ولكنه لا يرغب في التحدث معه في الوقت الحالي، وعندما سؤل ترامب حول التدابير الانتقالية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين، صرح بوجود العديد من القرارات التي يمكن اتخاذها، منها قطع كافة العلاقات التي تربط البلدين.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

ليلة 25 رمضان 2020.. هل كانت ليلة القدر؟

أخبار العالم

أول تعليق لأوباما على سياسة أمريكا في التعامل مع أزمة كورونا

أخبار العالم

بعد التوصل إلى الشفرة الجينية .. شركة “سانوفى” تعلن تفاصيل اكتشاف مصل لـ…

أخبار العالم

دعاء ليلة القدر وعلامتها وفضل هذه الليلة

أخبار العالم

دعاء ليلة 24 رمضان..أدعية ليلة القدر 2020 مكتوبة وعلاماتها

أخبار العالم

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إمكانية إنتقال فيروس كورونا من الأسطح الصلبة للأشخاص

أخبار العالم

دعاء ليلة القدر وعلامات ليلة القدر

أخبار العالم

خطوات استخراج تصريح خروج وقت الحظر بالكويت 2020

أخبار العالم

قراصنة إلكترونيون يبتزون ترامب ” نشر الغسيل القذر أو دفع 42 مليون دولار في غضون…

أخبار العالم

في ظل كورونا … الصحة العالمية تحذر العالم بهذا الشأن


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.