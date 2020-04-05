ترامب للأمريكيين: استعدوا لأصعب أسبوعين بسبب كورونا.. الوفيات كثيرة

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المزيد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد وضعًا غير مسبوقٍ رغم تعزيز الجهود لتوصيل المستلزمات الطبية إلى عموم البلاد، خصوصًا في نيويورك، لمواجهة الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي، لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تطورات كورونا، أمس السبت، إنه لا بد أن تتوقف وسائل الإعلام عن الشائعات وإثارة خوف المواطنين، دعا الأميركيين إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في عدد الوفايات جراء فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، التي تواجه فيها البلاد “أصعب أسبوعين” في تلك الجائحة.

انتشار كورونا في أمريكا

وأضاف ترامب، أن عدد الوفيات سيكون كبيرًا، رافضًا الانتقادات الموجهة للحكومة الاتحادية بأنها لم تفعل كل ما في وسعها لتوفير أجهزة تنفس صناعي التي يحتاج إليها بشدة الكثير من مرضى كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في البلاد وأكثر من 8300 حالة وفاة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

بينما توقع خبراء في البيت الأبيض، وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي بسبب هذا الوباء، وهو ما ترجمته تصريحات ترامب حينما قال “إننا مقبلون على وقت سيكون مروعًا جدًّا”، ربما لم نر قط شيئا مثل هذا النوع من الأعداد، ربما خلال الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو ما شابه ذلك.