ترامب يُفجّر مفاجأة جديدة وينفي إلغاء قرار ضرب إيران عسكرياً

نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية والعربية منذ قليل تغريدة مثيرة للجدل نشرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حسابه الرسمي على موقع التدوينات المُصغّرة “تويتر” قال فيها إنه لم يُقرر إلغاء الضربة العسكرية للأهداف الإيرانية المهمة، وإنما أوقفها لأجل مسمى.

ويتضح مما قاله ترامب في التغريدة المثيرة للقلق أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لأهداف حيوية إيرانية ونشوب حرب كبرى في منطقة الخليج مازالت قائمة ولم تنتهِ بعد، خصوصاً أن الرئيس غريب الأطوار كان قد أعلن في تدوينة سابقة أنه سيفرض عقوبات ضخمة جديدة ضد إيران يوم الاثنين المقبل.

كانت جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد فجّرت مفاجأة قبل يومين عندما أكدت أن دونالد ترامب أوقف الضربة العسكرية لإيران قبل 10 دقائق فقط من بدء تنفيذها.

الرد الإيراني على التهديدات

في ردها على التهديدات الأمريكية، قالت طهران إنها لا تريد حرباً ضد واشنطن لكنها مستعدة لها جيداً، كما أكّد مسئولون إيرانيون أن طهران ستتعامل مع أي محاولات أمريكية جديدة بنفس الطريقة التي تعاملت بها ضد طائرة التجسس قبل يومين.