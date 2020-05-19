ترامب يُهدد منظمة الصحة العالمية بتجميد التمويل: مهلة 30 يومًا

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بتجميد التمويل التي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية لها، متهمًا إياها بتجاهل تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في مدينة ووهان الصحينية بؤرة انتشار المرض وذلك في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأمهل الرئيس الأمريكي المنظمة العالمية شهرًا، لإجراء إصلاحات ملموسة، قبل أن يتخذ خطوة تجميد التمويل فعليًّا، والنظر أيضًا في تعليق عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة، نقلا عن قناة “سكاي نيوز” الفضائية.

ترامب يتهم منظمة الصحة العالمية بالفشل

وقال ترامب، إن منظمة الصحة العالمية نشرت معلومات “مضللة” عن الفيروس التاجي، خصوصًا ما قالته بأنه “لا ينتقل بين البشر”، كما أن المنظمة فشلت من وجهة تظر الرئيس الأمريكي في دعوة الصين لفتح تحقيق عن مصدر “كوفيد-19”.

وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينج، ضغط على المنظمة الصحة لتقول إن “كورونا” لا يمثل خطرًا على صحة البشر في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول لها بنحو450 مليون دولار سنويًّا.

تحذير مُبكر

واتهم الرئيس الأمريكي، منظمة الصحة العالمية بعدم إطلاق أي تحذير مُبكر عن وباء “كوفيد -19″، وسارت خلف الصين بصورة عمياء على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الصين تنفي اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التستر على مدى فداحة الأزمة التي بدأت من مدينة ووهان الصينية.