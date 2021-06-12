تردد جديد قناة توم وجيري للأطفال على النايل سات

قناة توم وجيري من القنوات الكرتونية الهامة لدى الطفل العربي في كل مكان والتي تهتم بعرض الأفلام الجديدة، وكذلك المسلسلات متواصلة الحلقات التي تعجب الكثير من الأطفال ويحبون متابعتها، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي تناسب أعمار مختلفة للأطفال وتهتم الأسر بتوفير القنوات التي تقدم المعلومة والقيمة من خلال ما تعرضه من أفلام.

قناة توم وجيري للأطفال

هي قناة تخصصت في أفلام الكارتون اتخذت شهرتها من اسم توم وجيري وهو من أشهر أنواع الكارتون التي انتشرت حول العالم بدون الحاجة غلى ترجمة، من منتصف القرن الماضي وحتى الآن.

تقدم القناة التردد على القمر الصناعي نايل سات المنتشر في الدول العربية من المغرب العربي وحتى المشرق ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا،

تعمل القناة على مراعاة المراحل العمرية المختلفة فيما تقدمه من أفلام او برامج كما تراعي عدم وجود كم كبير من الإعلانات التي يمل منها الطفل.

تردد قناة توم وجيري

ياتي تردد قناة توم وجيري لتكون متاحة لكافة أطفال الوطني العربي من خلال القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12354.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

توم وجيري بث مباشر

أصبحت قنوات الكارتون متعددة وتعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في توفير المحتوى على مدار اليوم من خلال البث المباشر عبر التليفزيونات وضبط الرسيف والهوائي، أو عبر البث المباشر من خلال الإنترنت.

تعمل قناة توم وجيري على التواجد المستمر وتوفير المحتوى الملائم للطفل العربي في كل مكان وتقدم العديد من أفلام ديزني ، كما تحرص على فقرات مميزة من كارتون توم وجيري الذي يفضله الجميع من كبار وأطفال، مع أحدث الأفلام التي يتم عرضها عالميا ويتم ترجمتها.