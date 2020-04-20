تردد قناة إم بي سي mbc 3 الجديد 2020 لمشاهدة جميع برامج الأطفال الكرتون وأفلام الأنمي

يبحث الكثير عن تردد قناة إم بي سي 3 لبرامج الأطفال وذلك لما تحويه القناة على مجموعة متميزة من الفقرات المقدمة على شاشتها، حيث تقدم قناة mbc3 مجموعة برامج ترفيهية وتثقيفية وأفلام الأنمي للأطفال ما بين سن ثلاث سنوات وثلاث عشرة سنة، قناة إم بي سي 3 لها باع طويل في برامج الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وهي من ضمن القنوات المفضلة داخل كل بيت عربي حيث تنال ثقة كل الآباء والأمهات داخل وخارج الوطن العربي.

قناة mbc 3

تنال قناة إم بي سي 3 شهرة واسعة داخل وخارج الوطن العربي حيث يتعدى متابعين القناة على مواقع السوشيال ميديا أكثر من عشرة ملايين متابع، تعد أيضاً قناة mbc 3 من أهم القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتميزها في البرامج المقدمة سواء الترفيهية أو التثقيفية والتى تلائم كل الأذواق والفئات العمرية من الصغير إلى الكبير.

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تردد قناة إم بي سي 3 mbc

يمكنكم متابعة قناة إم بي سي 3 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11470 أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكنكم متابعة قناة mbc 3 على القمر الصناعى عرب سات على تردد 11919 أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

برامج قناة إم بي سي ثري

تقدم قناة mbc3 مجموعة متميزة من البرامج الجيدة للأطفال منها الحلقات الكرتونية الممتعة وحلقات المغامرات والتشويق وحلقات تعليمية للأطفال ومن أهم هذه البرامج:

سبونج بوب من أهم البرامج الكرتونية المفضلة لدى الأطفال يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر. كونغ فو باندا من برامج الأساطير الرائعة يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر. عالم الطباشير يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر. وينستون والسير دادلي يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر. برنامج تواصل وهو برنامج تعليمي يذاع كل يوم في الأوقات التالية 12:00 و 2:00 و 4:00 و 7:00 مساءً بتوقيت مصر. كابتن تسوباسا يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر. أسطورة كورا يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر. بينسون الوحش اللطيف يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر. المنقرضون يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر. التنين ريجبي يذاع من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مصر.

أيضاً هناك مجموعة كبيرة من أفلام كرتون توم أند جيري المحبب لدى الأطفال وهناك برامج أخرى من الحلقات التى تذاع على شاشة قناة mbc 3 ومنها برامج دوريات المخلاب، فيكس وفوكسي، بليز والشاحنات العملاقة، فريق أومي زومي ومغامرات رورا، نتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم، لطلب أى تردد لا تترددوا في سؤالنا فى التعليقات بالأسفل ونحن يسعدنا مساعدتكم من خلال موقعكم نجوم مصرية.