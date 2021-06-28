تردد قناة شاهدنا HD.. مجاناً على نايل سات بدون فواصل للتمتع بحلقات الدراما 2021

تردد قناة شاهدنا دراما Shahedna TV، واحدة من افضل القنوات الفضائية متخصصة في عرض مختلف الدراما العربية والتركية ومجموعة بعض المسلسلات الاجنبية التي تبثها بتوقيت غرينتش، ومنذ لحظة إنطلاقها استطاعت ان تكتسب زخم غير عادي، وهي الآن قناة في واجهة الصدارة وجمهورها في تزايد، تقدم تلك القناة ميزات عروض الدراما الاجتماعية والتاريخ الرومانسية من المسلسلات الدرامية الرائعة بدون فواصل من المسلسلات الدرامية التي يحبها المتابعين والمشاهدين والتي تصل الى منازلهم بجودة جيدة على التلفاز ومجاناً عن طريق ضبط قمر نايل سات.

تردد قناة شاهدنا على مايلي:

تردد Nielsat / E7W 10727استقطاب عمودي. معدل الرموز 27500 ، FEC 7/8 جهاز استقبال DVB-S بالتعديل.

أهمية هذه القناة تتمثل في التجديد الملحوظ وسهولة إلتقاط اشارة القناة، واما في التجديد فتضم مسلسلات تركية مدبلجة هي اكثر ما يريدها جمهورها من دراما تركية يتم إدخال الدبلجة فيها، وعرض كل الباقات المنوعة بما يلبي المتطلبات البصرية، وليس أخيراً مراعاة عادات المجتمعات العربية المتحفظة من ناحية حذف المشاهد الغير لائقة، فلا تعرض الا كل ماهو جيد.

قمنا بتوضيح كل تحديث متعلق بتردد قناة شاهدنا دراما 2021، والآن يمكنكم ضبط الاجهزة عليه عن طريق البرمجة دون الحاجة لمختص فني، فالعملية سهلة، للحصول على اشارة القناة التلفزيونية.