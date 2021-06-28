Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة شاهدنا HD.. مجاناً على نايل سات بدون فواصل للتمتع بحلقات الدراما 2021

بواسطة زكريا منير
تردد قناة تردد قناة شاهدنا 2021

تردد قناة شاهدنا دراما Shahedna TV، واحدة من افضل القنوات الفضائية متخصصة في عرض مختلف الدراما العربية والتركية ومجموعة بعض المسلسلات الاجنبية التي تبثها بتوقيت غرينتش، ومنذ لحظة إنطلاقها استطاعت ان تكتسب زخم غير عادي، وهي الآن قناة في واجهة الصدارة وجمهورها في تزايد، تقدم تلك القناة ميزات عروض الدراما الاجتماعية والتاريخ الرومانسية من المسلسلات الدرامية الرائعة بدون فواصل من المسلسلات الدرامية التي يحبها المتابعين والمشاهدين والتي تصل الى منازلهم بجودة جيدة على التلفاز  ومجاناً عن طريق ضبط قمر نايل سات.

تردد قناة شاهدنا على مايلي:

تردد Nielsat / E7W 10727استقطاب عمودي. معدل الرموز 27500 ، FEC 7/8 جهاز استقبال DVB-S بالتعديل.

أهمية هذه القناة تتمثل في التجديد الملحوظ وسهولة إلتقاط اشارة القناة، واما في التجديد فتضم مسلسلات تركية مدبلجة هي اكثر ما يريدها جمهورها من دراما تركية يتم إدخال الدبلجة فيها، وعرض كل الباقات المنوعة بما يلبي المتطلبات البصرية، وليس أخيراً مراعاة عادات المجتمعات العربية المتحفظة من ناحية حذف المشاهد الغير لائقة، فلا تعرض الا كل ماهو جيد.

قمنا بتوضيح كل تحديث متعلق بتردد قناة شاهدنا دراما 2021، والآن يمكنكم  ضبط الاجهزة عليه عن طريق البرمجة دون الحاجة لمختص فني، فالعملية سهلة، للحصول على اشارة القناة التلفزيونية.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

تعدد الأزواج للنساء وجمع المرأة بين 4 رجال في وقت واحد.. مشروع قانون يثير غضباً بهذه…

أخبار العالم

تحميل تطبيق هويتي وأهم إستخداماته

أخبار العالم

شروط القبول في كلية القانون العالمية في الكويت وطريقة التقديم

أخبار العالم

ما هو مشروع الشام الجديد بين العراق ومصر والأردن؟

أخبار العالم

استعلام نتائج اختبار القدرات 2021 لطلاب الكويت وحساب المعدل المكافئ للجامعات

أخبار العالم

طريقة التسجيل في كلية التربية الأساسية بالكويت 2021 وشروط القبول

أخبار العالم

شروط وخطوات التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت 2021

أخبار العالم

شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 2021 والتخصصات المتاحة

أخبار العالم

“رابط مفعل” حجز موعد السفارة المصرية بالكويت مجاناً اونلاين…

أخبار العالم

الكويت تُعلن شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.