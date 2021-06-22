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تردد قناة هلا لندن HD.. مجاناً على القمر الصناعي”نايل سات” 2021

بواسطة زكريا منير
تردد قناة تردد قناة هلا لندن 2021

تردد قناة هلا لندن Hala London، واحدة من أروع القنوات الفضائية متخصصة في عرض الافلام الاجنبية ومجموعة بعض المسلسلات العربية، هذه قناة عامة، صاحبة صدارة في مجال العرض الاجنبي، يتم بث هذه القناة بتردد واضح على يوتل سات بمدار قريب من نايل سات 101، القناة بالفعل حازت على إعجاب الكثير من الاشخاص منذ لحظة إنطلاقها، اليوم هي قناة مفضلة لها إمتداد جمهوري في شمال افريقيا والشرق الاوسط. ومن ناحية البث تستخدم القناة التقنية اتش دي المتطورة.

تردد قناة هلا لندن على ما يلي:

تردد Nielsat / E7W 11392 استقطاب عمودي. معدل الرموز 27500 ، FEC 7/8 جهاز استقبال DVB-S بالتعديل.
تلفزيون واذاعة هلا لندن مقرها  في لندن، دشنها عرب متواجدون في العاصمة البريطانية حتى تكون شاشة موجهة للوطن العربي.
أستبعدت القناة أي محتوى غير لائق، فتبحث قناة لندن عن طريقة عرض للافلام المترجمة عالية الجودة بمشاهد مرئية محل قبول الناس. وهي تقوم وفق مبادئ التلفزيون الحديث الذي لا يتراجع عن تقديم المحتوى الجيد تعزز خطة برامج منوعة لذلك بما يلبي المتطلبات البصرية.

كل شيئ قمنا بتحديثه بما يتعلق بتردد قناة هلا لندن 2021، والآن يمكنكم ضبط الاجهزة عليه عن طريق البرمجة من قبلكم او المختص الفني، للحصول على اشارة القناة التلفزيونية.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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