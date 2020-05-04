تردد قنوات أبوظبي في رمضان 2020.. طريقة التثبيت على الرسيفر

يبحث متابعو المسلسلات في شهر رمضان، عن تردد قنوات أبوظبي في رمضان 2020، وذلك على الأقمار الصناعية المختلفة “عرب سات ونايل سات”، كما يحتاج البعض إلى معرفة طريقة تثبيت هذه القنوات على أجهرة الرسيفر الخاصة بهم.

وتُعد قناة أبو ظبي الفضائية، الامتداد الأول لتلفزيون الإمارات من أبوظبي إلى جانب القنوات الأخرى، إذ بدأ التليفزيون في الإمارات عملية الإرسال “الأبيض والأسود” في شهر أغسطس 1969م، وبدأ إرساله الملون بنظام “بال” في 4 ديسمبر 1974.

تردد قنوات أبوظبي

وينشر موقع “كلمة” تردد قنوات أبوظبي في رمضان 2020 وكذلك طريقة التثبيت على “الرسيفر” تسيرًا على القراء الذي يبحثون عن هذه القنوات في رمضان، إذ تأتي على النحو التالي:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12467

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب : رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi TV

تردد قناة أبو ظبي الأولى hd

معدل الترميز: 27500

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب : أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi TV

تردد قناة أبوظبي دراما

معدل الترميز: 27500

التردد: 11938

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب : رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Drama

تردد قنوات أبو ظبي الجديد

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب : رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi TV

طريقة تثبيت القنوات

وبعد معرفة تردد قنوات أبوظبي في رمضان 2020، فإنه يمكنك التعرف إلى طريقة استقبالها وذلك باختيار أحد الترددات السابقة، ثم اتباع الخطوات التالية من خلال ريموت الرسيفر: