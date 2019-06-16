تردد beIN SPORTS FR على جميع الأقمار الصناعية الناقلة لمباراة قطر × باراجواي وأوروجواي × قطر اليوم

يمكنكم الآن الحصول على تردد beIN SPORTS FR، والتي يمكنكم من خلالها متابعة مباراة قطر وباراجواي اليوم، وكذلك مباراة الاوروجواي والاكوادور، وهي المباريات التي تأتي ضمن بطولة كوبا أمريكا 2019، كما يمكنكم متابعة جميع مباريات كوبا امريكا من خلال تردد beIN SPORTS France، والتي تذيع عددًا من البطولات المحلية والعالمية، ولعشاق البطولات الأوروبية يمكنكم متابعة بي ان سبورت الفرنسية، والتي يمكنكم من خلالها متابعة الدوري الفرنسي والدوري الأسباني والإيطالي وكذلك الدوري الألماني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وبطولة أوروبا.

وتبث beIN SPORTS HD 1 FR باللغة الفرنسية، والتي تعتبر إحدى قنوات مجموعة beIN SPORTSK من ضواحي باريس من مدينة بولون بيانكور، وتحظى بي ان سبورتس ومجموعة قنواتها بملايين المشاهدات حول العالم، ويمكنكم التعرف على تردد beIN SPORTS FR من خلال المقال التالي:

تردد beIN SPORTS FR

يمكنكم متابعة تردد beIN SPORTS FR HD 1 من خلال التردد التالية:

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير استرا Astra 1B-1H +2C 19.2 درجة شرقا 11376 V 22000 2/3 فياكسس 2 الهوت بيرد Hotbird 1-6 13 درجة شرقا 11096 H 22000 2/3 فياكسس 2

ويعد نظام تشفير فياكسس 2 أحد أقوى أنظمة التشفير ضد الهجمات، وقد تم تطويره حتى لا يتمكن أحد من اختراقه.

طريقة الاشتراك في beIN SPORTS FR

يمكنك مشاهدة كبرى المباربات الفرنسية والأوروبية على beIN SPORTS HD 1 FR، فقط مقابل 15 يورو شهريًا.

Pour 15€/mois beIN SPORTS c’est une offre complète : Un abonnement mensuel sans engagement / 3 chaines HD beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3 / Jusqu’à 7 canaux événementiels beIN SPORTS MAX pour suivre en intégralité des compétitions

https://www.beinsports.com/france/copa-america/video/copa-america-premiere-deconvenue-pour-messi-e/1219120?fbclid=IwAR1fXRMDjcNginUff__Gm2m5T6MYWjOO84DL9TAB_NnThDgAwQIzYMfIk1I

beIN SPORTS FR live

يمكنكم متابعة الصفحة الرسمية لقناة beIN SPORTS FR على فيس بوك لمتابعة أحدث أخبار بطولة كوبا أمريكا 2019، مع مطالعة آراء الجماهير حول مباريات البطولة، وتحليلات المباريات من خلال فريق مجموعة قنوات بي ان سبورتس.

مباراة باراجواي وقطر اليوم على beIN SPORTS HD 1 FR

تشاهدون اليوم مباراة باراجواي وقطر، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأولي في بطولة كوبا امريكا 2019، وذلك في الموعد التالي: